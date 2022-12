Philadelphia 76ers vence New York Knicks na rodada de Natal com show de Embiid e Harden

Com 64 pontos combinados entre Joel Embiid e James Harden, o Philadelphia 76ers derrotou o New York Knicks por 119 a 112 neste domingo, no primeiro dos cinco jogos da tradicional rodada de Natal da NBA.

Os Sixers viraram após estarem em uma desvantagem que chegou a 14 pontos na segunda metade do jogo e somaram a oitava vitória consecutiva para a frustração dos 19.800 torcedores que compareceram ao Madison Square Garden, em Nova York.

"Na primeira parte da partida fomos suaves, deixamos que fizessem o que queriam. Na segunda fizemos um jogo mais físico", declarou um radiante Embiid, que comemorou intensamente a vitória.

O pivô camaronês, um dos candidatos ao prêmio de MVP, melhorou no jogo e acabou anotando 35 pontos e 8 rebotes.

Ao seu lado, James Harden também brilhou com 29 pontos e 13 assistências poucas horas depois de a ESPN informar que ele está pensando seriamente em deixar os Sixers e retornar ao Houston Rockets na próxima temporada.

Os Knicks, liderados pelo ala-pivô Julius Randle (35 pontos) e pelo armador Jalen Brunson (23 pontos e 11 assistências), controlaram o jogo até o início do último quarto.

O ala-pivô George Niang colocou o Sixers à frente pela primeira vez, 101-98, com a primeira de quatro cestas de 3 pontos que ele acertou no quarto quarto.

Os Knicks entraram em curto-circuito e os Sixers aplicaram uma parcial de 21-4 com a qual abriram o caminho rumo à vitória.

Depois de oito vitórias consecutivas, a equipe nova-iorquina acumula agora três derrotas seguidas e ocupa o sexto lugar da Conferência Leste, a 3 jogos dos Sixers, que estão em quinto.

A rodada de Natal continua neste domingo com a visita do Los Angeles Lakers de LeBron James ao Dallas Mavericks de Luka Doncic.

