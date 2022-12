Papa critica o uso da comida como 'arma'

Francisco falou em referência aos conflitos que afetam em particular a região do Chifre da África

O papa Francisco pediu neste domingo (25) que a comida não seja utilizada como "arma", em referência aos conflitos que afetam em particular a região do Chifre da África, durante sua tradicional mensagem de Natal, no Vaticano.

"Toda guerra - sabemos - provoca fome e usa a própria comida como arma, impedindo sua distribuição entre as pessoas que já estão sofrendo. Neste dia, aprendendo com o Príncipe da Paz, nos comprometamos todos - em primeiro lugar os que têm responsabilidades políticas - para que a comida não seja mais que um instrumento de paz", declarou.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine





Tags