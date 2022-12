Clima engrossa entre argentinos e franceses após Copa

Vídeos mostrando hostilidades racistas contra Mbappé na festa do tricampeonato em Buenos Aires enfurecem franceses. Mídia portenha reage com imagens de torcedores em Paris usando camisa de Messi como capacho.Não faltaram provocações à seleção da França na comemoração do tricampeonato mundial de futebol da Argentina, em Buenos Aires: alguns torcedores argentinos comemoram quando um caixão de papelão no qual está estampado o rosto do francês Kylian Mbappé, entra em chamas. Outro vídeo mostra um torcedor argentino segurando um boneco completamente envolto em papel alumínio preto e com a inscrição Mbappé. Principalmente esses dois vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais. O fato de outros cinco milhões de torcedores comemorarem o triunfo da Copa do Mundo, em Buenos Aires, sem realizar ataques racistas contra jogadores franceses, porém, não é mencionado nas postagens. Federação Francesa de Futebol faz acusações Nesses vídeos, muitos classificam essas ações de racismo descarado por parte de torcedores argentinos. Na França, em particular, a indignação é grande – também porque houve hostilidades racistas contra jogadores negros franceses na internet logo após o triunfo da Argentina na Copa do Mundo. Os atacantes do Bayern de Munique Kingsley Coman e Aurélien Tchouaméni foram alvos de ofensas racistas apósperderem seus pênaltis na final da Copa. O mesmo aconteceu com Randal Kolo Muani, do Frankfurt, após o goleiro argentino Emiliano Martinez fazer uma defesa milagrosa do chute do francês no fim do segundo tempo da prorrogação. A Federação Francesa de Futebol condenou os "comentários racistas e odiosos nas redes sociais" e anunciou que vai "denunciar os seus autores". A ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, classificou os comentários de "sem vergonha" e disse que eles não são cabíveis no futebol nem em qualquer outro lugar. Críticas ao goleiro Martinez A mídia francesa também mostrou um vídeo no qual torcedores argentinos no Catar cantavam uma música para insultar racialmente os jogadores de futebol franceses – e, em particular, Mbappé. "Atos repugnantes aos quais os jogadores argentinos nunca reagiram", afirmou o jornal francês Le Figaro. "Desde o retorno da equipe alviceleste a Buenos Aires, na noite de segunda-feira, as provocações contra o atacante francês se intensificaram." O goleiro argentino Emiliano Martinez, em particular, tem sido duramente criticado. Após a final, Martinez pediu "um minuto de silêncio por Mbappé" no vestiário e ainda exibiu uma boneca com fraldas e com o rosto do astro francês no desfile da vitória em Buenos Aires, segundo o Le Figaro. E Lionel Messi se sentou ao lado dele. No entanto, o jornal também destacou que as críticas de Mbappé ao futebol sul-americano estavam agora voltando "como um bumerangue". Em maio, Mbappé disse numa entrevista que o futebol no continente "não era tão avançado quanto na Europa". O goleiro argentino Martinez criticou publicamente o francês na véspera da final. "Ele não sabe o suficiente sobre futebol. Ele nunca jogou na América do Sul. Se você não teve essa experiência, talvez seja melhor não falar sobre isso." Após a disputa de pênaltis, porém, Martinez foi um dos primeiros a consolar Mbappé. Camisa de Messi como capacho A mídia na América do Sul também relatou incidentes racistas nas comemorações da vitória em Buenos Aires, mas também jogou a bola de volta para a França. O portal argentino Infobae mostrou torcedores franceses, em Paris, queimando uma bandeira da Argentina. Além disso, um bar na capital francesa pediu que os clientes limpassem os pés numa camisa do Messi, que atua pelo Paris Saint Germain. Uma placa ao lado dizia: "Lembre-se de limpar os pés antes de entrar". Já era hora de Messi e Mbappé se encontrarem novamente no PSG. Talvez as coisas então se acalmem um pouco – e os insultos racistas parem. Autor: Stefan Nestler, Ofelia Harms Arruti