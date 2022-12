Na tentativa de diminuir trabalhadores humanos, Uber lança frota de robôs para mercado de delivery

A Uber está lançando uma frota de robôs autônomos, em parceria com a empresa californiana Cartken, na tentativa de diminuir o número de trabalhadores humanos. O projeto prevê uma fase de testes no distrito comercial de Dadeland, em Miami, nos Estados Unidos, mas deverá ser expandido para outras cidades em 2023.

O robô autônomo que será usado pela Uber, pode carregar até 11 Kg, tem 6 rodas e uma série de sensores e câmeras para escolher a melhor rota, além de evitar uma possível colisão. Esse modelo de robô já foi testado e teve sucesso em universidades americanas, e agora, em parceria com a Uber, tenta revolucionar o mercado do delivery em uma maior escala.

“Miami é um mercado próspero do Uber Eats. Estamos entusiasmados em trazer a seus residentes um pouco mais da ‘magia’ da entrega com robôs”, disse Noah Zych, chefe global de entregas da Uber em um comunicado à imprensa no início de dezembro.

Reduzir o congestionamentos de trânsito

"Juntos, temos a oportunidade de reduzir o congestionamentos de trânsito, ajudar os comerciantes locais a aumentar a capacidade de entrega e levar aos consumidores entregas rápidas, convenientes e sem emissões de carbono", acrescentou o CEO da Cartken, Christian Bersch.

Além da Uber, outras empresas como Walmart e Amazon já começaram a se aventurar nesse mercado de entregas autônomas, algo que deve ser cada vez mais frequente, com o desenvolvimento da tecnologia, as grandes empresas estão buscando novas formas, visando uma independência de trabalhadores humanos.

