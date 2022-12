Goleiro André Onana anuncia aposentaria da seleção camaronesa aos 26 anos

O goleiro André Onana, afastado da seleção de Camarões por "indisciplina" durante a Copa do Mundo 2022, anunciou sua aposentaria dos 'Leões Indomáveis' nesta sexta-feira (23), em uma mensagem no Twitter.

"Toda história, por mais bonita que seja, tem um final. E a minha história na seleção de Camarões chegou ao fim", afirmou.

Aos 26 anos, o atleta pôs um ponto final na carreira pela equipe nacional após 34 partidas e uma participação conturbada durante o Mundial de 2022, no qual foi afastado do grupo por "indisciplina", sem que os motivos da punição fossem divulgados.

Titular no Catar na estreia com derrota de 1 a 0 para a Suíça, Onana foi excluído do elenco pelo técnico Rigobert Song antes da segunda partida da primeira fase, um empate em 3 a 3 com a Sérvia.

"Em um grupo você tem que respeitar as regras, prefiro preservar o grupo às individualidades", explicou Song, sem revelar mais detalhes.

Camarões deu adeus ao torneio no país árabe ainda na fase de grupos, apesar da vitória de 1 a 0 sobre o Brasil, que já classificado jogou com o time essencialmente reserva.

O goleiro da Inter de Milão disputou 34 partidas pelos 'Leões Indomáveis' e foi titular na Copa Africana de Nações no início do ano, torneio em que Camarões ficou em terceiro lugar.

