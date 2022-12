Dois mortos e quatro feridos em tiroteio em Paris

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas nesta sexta-feira em um tiroteio no centro Paris pouco antes do meio-dia, e um homem foi detido, informaram a Polícia e o Ministério Público.

As motivações do criminoso, que tem entre 60 e 70 anos, não foram determinadas, segundo as autoridades. Dois feridos estão em condição grave.

alh/lbx/sp/mis-jvb/mis/fp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags