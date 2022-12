Federação Francesa se queixa de "excessos" dos jogadores argentinos nas comemorações

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graet, "escreveu uma carta" ao presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, depois das provocações dos jogadores da 'Albiceleste', especialmente contra Kylian Mbappé, nas comemorações após a final da Copa do Mundo, informou nesta quinta-feira o jornal Ouest-France.

"Escrevi uma carta a meu homólogo da Federação Argentina. Vejo como anormais esses excessos em uma competição esportiva e não consigo compreendê-los. Foram longe demais. O comportamento de Mbappé foi exemplar", afirmou Le Graet em uma entrevista publicada no portal do Ouest-France.

Durante a carreata da vitória dos jogadores argentinos em Buenos Aires, o goleiro Emiliano Martínez carregou um boneco representando um bebê, cujo rosto foi coberto com uma foto de Mbappé.

No vestiário do estádio Lusail, no domingo, Martínez já tinha provocado o atacante francês, cantando com os companheiros de equipe. "Um minuto de silêncio... por Mbappé".

Perguntado também sobre o assunto em uma entrevista à emissora Sud Radio, o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, considerou a atitude dos argentinos era "indigna".

"O que a Fifa faz? O esporte é fair-play, é respeitar os demais, respeitar quem perdeu, não acrescentar insulto à decepção", declarou Le Maire.

Também gerou polêmica na França um vídeo em que ex-atacante argentino Sergio Agüero, em uma live no Instagram depois da final no Catar, se refere ao francês Eduardo Camavinga como 'cara de pinga' (expressão considerada ofensiva na Argentina).

"Não tenho nada contra ele. Ele é um craque. É uma brincadeira, como faço no stream. Zero maldade, irmão. Paz e amor", respondeu Agüero no Twitter a um usuário que o recriminou por usar esses termos contra Camavinga.

