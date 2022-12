EUA confirma embaixadora na Rússia após três meses de vacância

O Senado dos Estados Unidos confirmou, nesta quarta-feira (21), uma diplomata de carreira e falante de russo como nova embaixadora em Moscou, encerrando um vácuo de três meses no cargo e em meio a um aumento das tensões pela guerra na Ucrânia.

O Senado confirmou, por 93 votos a 2, Lynne Tracy, que atualmente é embaixadora na Armênia e já foi a número dois na representação diplomática americana em Moscou.

Assim, Tracy será a primeira mulher a ocupar este posto-chave diplomático.

A votação de confirmação aconteceu horas antes de o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, discursar presencialmente no Congresso dos Estados Unidos, sua primeira viagem ao exterior desde a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro.

"Apesar de [o presidente russo Vladimir] Putin seguir em frente com esta guerra brutal, os Estados Unidos precisam de um embaixador que possa nos representar em Moscou", disse o senador Bob Menéndez, que lidera o Comitê de Relações Exteriores do Senado.

Tracy "tem a coragem de cumprir com os seus deveres diante de um governo hostil e de representar os Estados Unidos para além dos muros do Kremlin", afirmou o senador do Partido Democrata no plenário da Câmara alta.

Tracy substitui John Sullivan, um dos poucos diplomatas designados pelo republicano Donald Trump que foram mantidos pelo presidente democrata Joe Biden.

Sullivan se retirou em setembro devido à doença de sua esposa, Grace Rodríguez, que morreu de câncer um dia depois de ele deixar a Rússia.

