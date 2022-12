Putin quer 'reforçar' relação entre Rússia e Brasil, diz Lula

O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira (20) que conversou por telefone com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, que se manifestou a favor de querer "estreitar" as relações entre os dois países.

"Conversei hoje com o presidente russo, Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países", publicou Lula em suas redes sociais, junto com uma foto, na qual aparece ao telefone.

"O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", acrescentou Lula, que toma posse em 1º de janeiro.

Desde fevereiro, Putin trava uma guerra contra a Ucrânia, o que isolou a Rússia de grande parte da comunidade internacional.

Lula, de 77 anos, já foi homólogo de Putin em seus dois primeiros mandatos em Brasília, entre 2003 e 2010. Rússia e Brasil são parceiros importantes no grupo Brics de economias emergentes, formado ainda por China e África do Sul.

Em abril, o ícone da esquerda latino-americana gerou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Time que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, era "tão responsável quanto Putin" pela guerra.

"Eu vejo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse comemorando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentos (do mundo). Esse cara é tão responsável quanto Putin. Porque em uma guerra não há apenas um culpado", disse Lula à revista americana.

O presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, derrotado por Lula no segundo turno de 30 de outubro, defendeu a "neutralidade" do Brasil diante do conflito.

Em 15 de fevereiro, poucos dias antes da invasão russa da Ucrânia, Bolsonaro se encontrou com Putin em Moscou para garantir o fornecimento contínuo de fertilizantes russos ao Brasil.

