'Ganhar uma Copa para meu país não tem preço', diz Enzo Fernández

O volante argentino e revelação da Copa do Mundo de 2022, Enzo Fernández, reconheceu que ganhar o Mundial em que derrotou a França nos pênaltis "não tem preço".

"Nunca vou esquecer disso na minha vida. Vir aqui, ter a possibilidade de jogar uma Copa e ganhá-la para meu país é algo que não tem preço", confessou Fernández à mídia oficial do torneio neste domingo (18).

"É um momento que vou sempre levar comigo, ganhar uma Copa do Mundo é incrível. Messi merece mais do que ninguém, estou feliz por ele, por sua família, pelo nosso grupo", acrescentou.

O meio-campista Rodrigo de Paul também compartilhou o sentimento após a conquista.

"Nós nascemos para sofrer, os argentinos são assim. Esse é um dos dias mais felizes da minha vida. Esta é a chave da eternidade, seremos eternos pelo que fizemos. Estamos no topo do mundo, acho que somos merecedores", comemorou.

Paulo Dybala, por sua vez, que não teve muitas oportunidades no Catar, mas que entrou em campo já na prorrogação como uma opção para a disputa de pênaltis, converteu a segunda cobrança de sua equipe diante do goleiro francês Hugo Lloris.

"Entrar assim (para os pênaltis) não foi fácil, você tem que ser frio. Queremos agradecer aos argentinos pelo incentivo, dissemos que não íamos decepcioná-los e não os decepcionamos", disse o atacante do Roma.

Outro jogador que deixou a sua marca nas penalidades, Leandro Paredes, confessou que a importância da conquista da 'Albiceleste'.

"Nem no melhor sonho pensei em conseguir, tem que aproveitar (este momento). Isso é para o povo. Isso é para os argentinos, os meninos que não puderam estar presentes, para minha família, meus pais, para aqueles que me incentivam do céu, todos aqueles que nos acompanharam" concluiu.

