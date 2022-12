Sergio Busquets anuncia sua aposentadoria da seleção espanhola

O meia Sergio Busquets, campeão do mundo em 2010, anunciou nesta sexta-feira sua aposentadoria da seleção espanhola, devido à sua última participação com a camisa da 'Roja' no Mundial do Catar.

"Eu gostaria de anunciar que depois de 15 anos e 143 partidas, chegou o momento de me despedir da seleção", escreveu Busquets em suas redes sociais.

"Tem sido uma honra representar o meu país e levá-lo ao lugar mais alto, ser campeão do Mundo e da Europa, ser capitão e disputar tantos jogos, com maior ou menor êxito mas sempre dando tudo", acrescentou o meia do Barcelona.

Busquets lembrou que sempre procurou contribuir "com a minha parte para que tudo fosse o melhor possível e que todos sentissem o quanto são importantes, ajudando a todos e lutando pelo mesmo objetivo, com experiências únicas, inesquecíveis e históricas".

Busquets, de 34 anos, deixa a seleção espanhola como o terceiro jogador que mais vezes vestiu sua camisa, atrás apenas de Sergio Ramos (180 jogos) e Iker Casillas (167).

O meia do Barcelona era o último 'sobrevivente' da seleção que conquistou o Mundial de 2010 na África do Sul, além de também ter feito parte do time que venceu a Euro-2012.

O capitão da Roja fez sua última partida com as cores nacionais no dia 6 de dezembro, na derrota nos pênaltis para o Marrocos (3 a 0 após um empate em 0 a 0 nos 120 minutos), pelas oitavas de final do Mundial do Catar.

