Aquário gigante explode e 1.500 peixes se espalham por hotel e avenida em Berlim

O vidro de um aquário cilíndrico estourou na manhã desta sexta-feira, 16, em Berlim. Com o ocorrido, parte dos 1.500 peixes que viviam no tanque se espalharam pela entrada do hotel, onde ficava o aquário, alcançando também uma avenida do centro da capital alemã. As causas do incidente ainda não foram apontadas.

O aquário era chamado de AquaDom e comportava cerca de um milhão de litros de água. Duas pessoas ficaram feridas por causa dos estilhaços do vidro, mas sem gravidade. Bombeiros que fizeram buscas no local disseram que não há mais vítimas. As informações são do G1.

O aquário ficava dentro de um hotel no bairro de Mitte, um dos mais movimentados do centro da capital alemã, em um complexo que também abriga museu, lojas e restaurantes. Os destroços tomaram conta do espaço e invadiram a avenida que fica na frente do complexo, que foi interditada. Equipes de emergência de Berlim ainda estavam no local avaliando danos.

Os 350 hóspedes do hotel que fica ao lado do aquário foram desalojados do local e levados a ônibus que serviram de abrigo temporário por conta da baixa temperatura registrada nesta sexta na capital alemã, de cerca de 7ºC. Não há registro de desaparecidos.

"Foi um caos. O aquário inteiro explodia, e o que sobrou é devastação total. Vimos muitos peixes mortos e destroços no chão", relatou à agência de notícias Reuters a hóspede do hotel Sandra Weeser.

Equipes especializadas também buscam por peixes que possam ter sobrevivido, para transportá-los a outros aquários.

