Polonês Szymon Marciniak será árbitro da final da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2022, entre Argentina e França, no próximo domingo (18), terá arbitragem do polonês Szymon Marciniak, anunciou nesta quinta-feira a Fifa.

Marciniak, de 41 anos, já apitou jogos das duas equipes no torneio: a vitória da 'Albiceleste' nas oitavas de final sobre a Austrália (2 a 1) e a dos 'Bleus' sobre a Dinamarca (2 a 1) na fase de grupos.

