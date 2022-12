Comunicado do Business Wire :NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

A WSJ Intelligence realizou uma nova pesquisa internacional com CEOs para a NTT, uma fornecedora global de soluções de negócios e tecnologia. A pesquisa quantitativa on-line com 350 executivos-chefes de grandes corporações do mundo todo apresentou suas opiniões sobre como os negócios devem - ou não - contribuir para os objetivos da sociedade.

Os CEOs entrevistados foram questionados sobre o papel de sua organização na sociedade, suas estratégias de impacto social, as partes interessadas envolvidas e como essas estratégias foram desenvolvidas na era pós-pandemia. O estudo segue duas pesquisas semelhantes para a NTT relatadas como artigos técnicos: Building Back with Purpose(2020) e Innovation for a Sustainable Future(2021). A comparação dos resultados dos dois relatórios anteriores permite a avaliação do progresso e das tendências emergentes.

A pesquisa revelou ainda uma profunda compreensão de que a inovação e o investimento em tecnologia são vitais para melhorar a prosperidade de todas as pessoas e culturas. Em um mundo volátil onde a mudança é a única constante, é vital duplicar as soluções tecnológicas e adotar uma mentalidade colaborativa - em vez de divisiva.

Principais conclusões:

-- Quase dois terços (65%) dos CEOs confirmaram que alcançar a neutralidade de carbono faz parte de sua missão de sustentabilidade e uma proporção semelhante respondeu que as pessoas e a natureza devem estar em harmonia para preservar o planeta.

-- 83% das lideranças disseram que suas metas de sustentabilidade estão totalmente alinhadas e fazem parte do propósito social de sua organização.

-- Quase todos, com exceção de 19% dos CEOs entrevistados, se sentem preparados para as tecnologias emergentes.

-- O uso mais comum das tecnologias emergentes é para melhorar a experiência do cliente (64%), mas quase a mesma proporção (59%) as vê como ferramentas para ajudar a criar comunidades e economias mais inteligentes.

-- No geral, 59% dos entrevistados possuem objetivos e programas formais de diversidade, igualdade e inclusão e, desses, 72% das lideranças adotaram essas políticas.

Por último, a pesquisa constatou que as grandes corporações continuaram seu progresso na definição de declarações de propósito social e no desenvolvimento e implementação de estratégias associadas. A grande maioria dos CEOs diz que os acontecimentos dos últimos três anos aumentaram a importância do propósito social, dando destaque às empresas que percebem e agem com propósito como o melhor caminho para lucros sustentáveis que apoiam as pessoas e o planeta para um futuro melhor.

