Comunicado do Business Wire :GIGABYTE

De 5 a 8 de janeiro, a GIGABYTE irá exibir seus produtos HPC e soluções totais, ao demonstrar toda a amplitude do 'Poder da Computação' e seu impacto na formação do panorama tecnológico.

A GIGABYTE está abordando um tema sério que preocupa o setor de tecnologia em escala mundial com suas soluções HPC. As centrais de dados no mundo representam tanta emissão de carbono como todo o setor da aviação, enquanto a tecnologia continua progredindo com rapidez na direção onde é necessário mais desempenho de computação para acompanhar as inovações. Este desafio de equilibrar a demanda de computação em relação à pegada de carbono pode ser superado ao otimizar a estabilidade da operação das centrais de dados e a eficácia do uso de energia ao empregar soluções de refrigeração avançada, que é uma das seções de destaque no estande da GIGABYTE. A seção apresenta um tutorial das principais soluções de refrigeração e uma exibição de produtos de servidores criados para se adaptar ao ar, líquido direto e refrigeração por imersão.

A GIGABYTE investiu cedo na tecnologia de refrigeração por imersão e obteve um avanço excepcional este ano ao lançar seus próprios tanques de refrigeração por imersão, que cumprem as especificações EIA e OCP. O investimento em refrigeração por imersão se concretizou, pois a experiência da GIGABYTE na tecnologia foi confiada pelo gigante líder mundial em fundição de IC, que por sua vez, acumulou a experiência e os produtos da GIGABYTE para impulsionar seu processo avançado e buscar sua liderança e influência de ESG.

A tecnologia veicular está prosperando, pois aproveita o poder da computação para conduzir a inteligência artificial e as comunicações, abrindo assim caminho para uma direção mais segura e um trânsito mais inteligente. Com extensa experiência em desenvolver ADCU (Unidade de Controle de Direção Autônoma) e ADAS DCU (Unidade de Controle de Domínio), a GIGABYTE fornece ao setor automotivo DCUs zonais integradas de alto desempenho e hosts de controle de tomadas de decisão, que são construídos com uma arquitetura centralizada e podem ser integrados a vários requisitos e conceitos de design, reduzindo custos de produção de veículos.

A GIGABYTE convidou outras empresas de componentes-chave e parcerias estratégicas a exibir uma demonstração abrangente de um carro inteligente, ilustrando a capacidade dos computadores de receber informações de diversos sinais e processar as informações em tempo real para gerar comandos correspondentes cruciais e precisos.

A CES anual continua sendo um evento marcante para líderes de pensamento e influenciadores se reunirem e orientarem a futura evolução tecnológica. O 'Poder da Computação' está se tornando um recurso predominante que impulsiona a transformação digital do século XXI. A GIGABYTE trouxe sua experiência em centrais de dados e conhecimento do setor, de servidores HPC, estações de trabalho a computadores pessoais e soluções de IA, de plataformas de desenvolvimento a carros autônomos, para capacitar usuários de empresas e pessoas a expandir seus esforços de negócios, além de visões pessoais. A GIGABYTE sente o prazer de dar as boas-vindas aos participantes para visitar seu estande a fim de conectar e mover o futuro juntos usando o 'Poder da Computação'.

