Equador nega salvo-conduto a ex-ministra que recebeu asilo da Argentina

O Equador negou nesta terça-feira (13) um salvo-conduto para a ex-ministra María de los Ángeles Duarte, condenada por corrupção, que recebeu asilo da Argentina, deixe o país, anunciou a chancelaria.

Duarte foi condenada a oito anos de prisão por aceitar subornos. Ex-funcionária do governo Rafael Correa (2007-2017), ela se refugiou na casa do embaixador argentino no Equador em agosto de 2020, quando foi condenada à prisão.

Após uma análise jurídica, a chancelaria argumentou ter concluído que "não é lícito conceder asilo a uma pessoa condenada por corrupção".

Duarte foi condenada juntamente com Correa -asilado na Bélgica - e outros ex-funcionários deste último que faziam parte de uma estrutura criminosa que pedia propinas a empresas em troca de contratos públicos, segundo a Promotoria.

O ex-presidente socialista e ex-colaboradores rejeitam as decisões da Justiça e afirmam que são vítimas de perseguição política.

A Argentina notificou há quase duas semanas o Equador por conceder asilo a Duarte, que permanece refugiada na residência diplomática com o filho menor de idade, cujo pai é argentino.

