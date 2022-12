Peru: Manifestantes fecham aeroporto de Huancabamba com pedido de novas eleições

A Corporação Peruana de Aeroportos e Aviação Comercial (Corpac) emitiu comunicado sobre o fechamento do Aeroporto de Huancabamba, em Andahuaylas, no Peru, devido a atos de vandalismo. O aeroporto fica a 3,4 km acima do nível do mar e recebe voos comerciais na região de altitude.

Manifestantes exigem eleições gerais no país e a renúncia da nova presidente Dina Boluarte, que assumiu o cargo após o Congresso aprovar o impeachment do antecessor, Pedro Castillo. Segundo a mídia local, os protestos, que começaram na quarta-feira, se intensificaram com o saldo de dois policiais sequestrados e pelo menos 20 feridos entre militares e manifestantes. Castillo foi destituído e preso após tentativa de golpe.

O comunicado da Corpac, divulgado no perfil do Ministério de Transportes e Comunicações do governo do Peru no Twitter, diz que a ação dos manifestantes afeta seriamente a pista de aterrissagem e o trabalho das equipes do aeroporto, responsáveis por exercer os serviços de navegação aérea. "Os manifestantes cercam com atos de violência o terminal aéreo onde estão localizados 50 membros da Polícia Nacional e funcionários de nossa empresa", diz a corporação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na nota, a Corpac também pediu a ajuda das autoridades. "Solicitamos o apoio e reforço das autoridades competentes da Polícia Nacional do Peru, para salvaguardar a vida das pessoas mantidas reféns", diz o comunicado.

Tags