COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

-- COPA CATAR

DOHA:

Fifa apresenta a Al Hilm, bola oficial dos últimos quatro jogos da Copa do Catar

A última fase da Copa do Mundo do Catar será disputada com uma nova bola batizada de Al Hilm ("O sonho"), nas cores branca e vermelho-bordô que lembram a bandeira do Catar, substituindo a Al Rihla ("A Jornada") anunciou a Fifa neste domingo.

(Fbl WC2022 Catar, Prev, a ser transmitida)

DOHA:

Apesar das lesões e cansaço, Marrocos promete não se render contra a França

Admirados pela campanha histórica no Catar, os marroquinos estão com a faca nos dentes já esperando a semifinal da Copa do Mundo contra a França, que será disputada na próxima quarta-feira, apesar das lesões e do cansaço do elenco.

(Fbl WC2022 Catar Marrocos França, Ângulo, 600 palavras, já transmitida)

DOHA:

Velhos conhecidos, França e Marrocos fazem duelo duelo inédito na Copa

O jogo entre França e Marrocos da próxima quarta-feira (14), pelas semifinais da Copa do Mundo, será o primeiro entre os dois países em uma grande competição, já que ambas as seleções tiveram muito poucas oportunidades de se enfrentar.

(Fbl WC2022 Catar Marrocos França, Quadro, 600 palavras, já transmitida)

DOHA:

Messi é "mais líder do que nunca" na Argentina, diz Javier Zanetti

O astro Lionel Messi é "mais líder do que nunca" na seleção da Argentina, que na próxima terça-feira (13) enfrenta a Croácia por uma vaga na final da Copa do Mundo do Catar, disse neste domingo (11) o ex-lateral argentino Javier Zanetti.

(Fbl WC2022 Catar Argentina, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

DOHA:

"Messi sempre teve personalidade", diz goleiro da Copa do México-1986 Nery Pumpido

Nery Pumpido, goleiro da seleção argentina campeã do mundo em 1986, manifestou esperança de que a atual 'albiceleste', classificada para as semifinais, assuma no Catar o bastão de sua geração e defendeu que Lionel Messi sempre foi um líder "com caráter".

(Fbl WC2022 Catar Argentina, Entrevista, 500 palavras, já transmitida)

DOHA:

Por Pelé, Conmebol propõe à CBF trocar estrelas por corações no escudo

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs neste domingo à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a substituição de três das cinco estrelas sobre seu escudo por três corações em homenagem ao 'rei' Pelé, internado há quase duas semanas em São Paulo.

(Conmebol Brasil CBF futebol Pelé, Prev, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Cápsula Orion está perto de estabelecer recorde para uma viagem espacial

Depois de passar perto da Lua e se aventurar mais longe no espaço do que qualquer espaçonave habitável anterior, a cápsula Orion, da Nasa, cairá no Pacífico neste domingo (11), na etapa final de sua arriscada missão Artemis 1.

(Nasa Artemis EUA Lua tecnologia astronomia, Prev, 680 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

WASHINGTON:

Biden corteja a África contra avanço da China e da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será o anfitrião esta semana de uma cúpula com países da África com o objetivo de revitalizar as relações com o continente diante da concorrência da China e da Rússia.

(EUA África economia política diplomacia Rússia China, Apresentação, 550 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Vulcão de Fogo entra em erupção na Guatemala

O Vulcão de Fogo, que em 2018 causou uma avalanche que provocou 215 mortes na Guatemala, iniciou neste sábado uma nova fase de erupção com explosões, expulsão de cinzas e fluxo de lava, anunciaram as autoridades.

(Guatemala vulcão meio ambiente sociedade, acompanhamento)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Eurodeputada grega Eva Kaili é presa e indiciada por corrupção

A eurodeputada grega Eva Kaili, uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu, e três outras pessoas foram indiciadas e mantidas sob custódia neste domingo (11), na Bélgica, no âmbito de uma investigação sobre corrupção relacionada ao Catar, informou uma fonte judicial à AFP.

(ParlamentoEuropeu Catar política corrupção justiça, Prev, 440 palavras, já transmitida)

KHERSON, Ucrânia:

A caça aos 'colaboradores' pró-russos na cidade ucraniana de Kherson

"Avancem! Mostrem suas mãos e seus documentos!" Na margem direita do rio Dnieper, perto de Kherson, dois policiais ucranianos apontam suas armas e forçam dois homens a atracar seu barco.

(Ucrânia Rússia guerra conflito sociedade, Reportagem, 500 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

ONGs alertam que mais iranianos podem ser executados por protestos

Vários iranianos condenados à morte por participação em protestos na República Islâmica podem ser executados em breve, apesar da indignação internacional provocada pela primeira execução alguns dias atrás, alertaram neste domingo (11) grupos de direitos humanos.

(Irã protestos justiça sociedade execuções, Prev, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES, CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

SpaceX lança à Lua primeiro módulo de pouso privado japonês

Um módulo de pouso construído por uma empresa japonesa, que pode se tornar o primeiro objeto de alunissagem de caráter privado e japonês, decolou neste domingo (11) de Cabo Canaveral.

(EUA Japão Lua tecnologia ciência sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

