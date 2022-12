França: autor de ataque em trem deve cumprir prisão perpétua

Terrorista que invadiu trem portando armas e canivete teve recurso negado pela Justiça francesa, o que confirma sentença proferida em dezembro de 2020. Durante o ataque, ele foi imobilizado e desarmado por passageiros.O Tribunal de Apelação de Paris rejeitou nesta quinta-feira (08/12) um recurso contra a pena de prisão perpétua imposta a um militante islamista que entrou armado em um trem que ia de Amsterdã a Paris, em 21 de agosto de 2015, e atacou e feriu passageiros. Com isso, a Justiça francesa reiterou a sentença ao marroquino Ayoub el Khazzani, atualmente com 33 anos. Agora, ele e seus advogados têm cinco dias para decidir se entram com um recurso final na Suprema Corte. Na ocasião, Khazzani iniciou um ataque com armas de fogo pouco depois de o trem, de alta velocidade, ter cruzado a fronteira da Bélgica com a França. Portando uma metralhadora, uma pistola e um estilete, ele foi imobilizado e desarmado por três americanos – os militares Spencer Stone e Alex Skarlatos, além de Anthony Sadler – um britânico, Chris Norman, e um francês. O episódio inspirou o filme "The 15:17 to Paris", de Clint Eastwood. Ninguém morreu no atentado. Uma pessoa foi atingida por uma bala. Outra vítima, um ator francês, também ficou ferido. Em dezembro de 2020, uma corte de Paris considerou o réu culpado por tentativa de homicídio com intenção de cometer ato terrorista de forma intencional. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Apelação de Paris acrescentou que Khazzani passará pelo menos 22 anos preso sem direito a liberdade condicional. "O tribunal considerou que as declarações que você fez na audiência (...) levantaram dúvidas se um processo genuíno de autoexame foi realizado", declarou um dos juízes ao ler o veredicto. Khazzani, que é mantido em isolamento desde 2015, expressou "arrependimento" e "vergonha" antes de o veredicto ser lido no tribunal. No entanto, o presidente do júri, David Hill, disse que o réu ofereceu poucas informações que pudessem auxiliar os investigadores para tentar entender como ele preparou o ataque. Supostos cúmplices não apelaram O terrorista admitiu que entrou no trem armado com uma espingarda automática AK-47 e uma pistola, além de 300 cartuchos de munição, dizendo que buscava atacar soldados americanos. Para se preparar para o atentado, ele entrou em um banheiro e, em seguida, atirou em um passageiro que tentou detê-lo, o que chamou a atenção de outras pessoas. "Fizemos apenas o que tínhamos que fazer para sobreviver", disse Skarlatos durante o primeiro julgamento. Khazzani, por sua vez, afirmou que agiu sob ordens do belga Abdelhamid Abaaoud, um dos líderes dos ataques terroristas de novembro de 2015 em bares e restaurantes de Paris que deixaram 130 mortos. Três supostos cúmplices de Khazzani e Abaaoud, condenados a penas de prisão entre sete e 27 anos, não apelaram de suas condenações. O ataque ocorreu quando a França ainda se recuperava do trauma dos atentados perpetrados por terroristas na sede da revista Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015, que deixou 12 mortos. Esse episódio marcou o início de uma onda de ataques terroristas em solo francês, muitas vezes executados pelos chamados "lobos solitários", que agiam em favor de grupos jihadistas como o Estado Islâmico. gb (Reuters, AFP)