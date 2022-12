"Estamos quase lá": Benzema envia mensagem de apoio à seleção francesa

O vencedor da Bola de Ouro nesta temporada, Karim Benzema, que ficou fora da Copa do Mundo por lesão, publicou neste domingo nas redes sociais uma mensagem de apoio à seleção da França, que busca o terceiro título mundial para o país.

"Vamos lá, pessoal. Mais dois jogos, estamos quase lá... Estamos com vocês", escreveu Benzema no Instagram e no Twitter.

O atacante do Real Madrid, que sofreu uma lesão na coxa em um treinamento poucos dias antes da estreia dos 'Bleus', ainda não tinha falado publicamente sobre o Mundial depois de ter deixado a concentração da seleção.

"Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tenho que pensar na equipe, como sempre fiz, então a razão me diz para deixar meu lugar para alguém que possa ajudar o nosso grupo a fazer uma boa Copa do Mundo", disse Benzema quando foi confirmado que estava fora do torneio no Catar.

O jogador passou alguns dias de férias na ilha de Reunião e voltou aos treinos com o Real Madrid no sábado, dia da vitória da França sobre a Inglaterra nas quartas de final do Mundial.

Benzema continua na lista oficial dos 'Bleus' no Catar, o que lhe permite receber uma medalha se os franceses forem campeões.

