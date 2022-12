Disparos talibãs causam seis mortes na fronteira com o Paquistão

Forças afegãs ligadas ao regime talibã atiraram neste domingo contra pessoas que estavam em um posto localizado na fronteira com o Paquistão, matando seis civis, anunciou o Exército paquistanês, que revidou.

Mais de 12 pessoas foram feridas por esses "disparos não provocados e indiscriminados" perto da cidade de Chaman, na província paquistanesa do Baluquistão, informou o Exército.

"As forças paquistanesas responderam de forma apropriada e comedida contra essa agressão injustificada e evitaram atirar em civis inocentes", assinala o comunicado. "O Paquistão também entrou em contato com autoridades em Cabul para ressaltar a gravidade da situação e pedir medidas estritas para evitar qualquer novo incidente desse tipo."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto ocorreu quando as forças afegãs tentaram fechar parte da cerca fronteiriça, segundo um funcionário do alto escalão do governo regional do Baluquistão.

jaf-mak/ecl/qan/mba/am/oaa/mba/eb/ag/lb

Tags