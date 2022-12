'Tá olhando o que?', Messi mostra que de 'bobo' não tem nada

Um gesto provocativo a Louis van Gaal, uma atitude de 'cara durão' em uma partida tensa e até uma discussão pós-jogo com um jogador adversárop. O tímido Lionel Messi parece ter se soltado e transformado as críticas em motivação nesta Copa do Mundo no Catar.

"Também não vou dar conselhos a Van Gaal, mas não é fácil fazê-lo jogar com raiva", disse o técnico Lionel Scaloni à televisão argentina após derrotar a Holanda e garantir a classificação para as semifinais.

Como um Bruce Banner com raiva transformado em Hulk, Messi ganhou força, cresceu e também, sério e focado, foi o líder em uma partida difícil, com vários momentos de tensão entre os jogadores.

O destaque do jogo acabou sendo o goleiro Emiliano Martínez, que defendeu dois pênaltis dos holandeses, mas o camisa '10' não deixou de ser o pilar da 'Albiceleste' ao fazer uma assistência a Nahuel Molina e ampliar o placar com uma cobrança de pênalti.

A comemoração veio inspirada em seu momento atual: furioso e motivado. O argentino fez um gesto conhecido na Argentina como "Topo Gigio", que consiste em levar as duas mãos às orelhas com as palmas abertas para simular orelhas grandes como um rato.

Eternizado por Juan Román Riquelme, o gesto ficou famoso no futebol do país como uma forma de provocação.

Ao ser perguntado sobre a celebração, o capitão considerou que "são coisas do momento, da partida", antes de admitir que teria sido dedicado a Van Gaal.

"Fiquei com raiva antes do jogo porque um treinador como Van Gaal, com a experiência que tem, com os jogos e a batalha que teve ao longo da carreira, para falar da forma que falou, desrespeitar da forma como desrespeitou... Acho que não precisava ser assim. Não faz sentido e senti que havia desrespeitado a seleção argentina", desabafou.

Alguns dias antes da partida, o treinador holandês havia feito provocações, inclusive a Messi, recordando a semifinal entre as duas seleções na Copa de 2014, na qual, segundo Van Gaal, apesar da derrota da 'Laranja Mecânica', o argentino "não havia tocado em uma bola".

Em campo, Messi teve vários momentos acalorados contra os rivais e as câmeras também flagraram quando ele se aproximou do banco holandês e criticou o técnico holandês Louis van Gaal por ter falado demais.

Em uma entrevista ao canal argentino TyC Sports, o camisa 10 protagonizou um mal entendido ao interromper a conversa para se dirigir a uma pessoa de fora, a quem disse: "Tá olhando o que, bobo? Tá olhando o que? Vai embora".

No momento, o apresentador, Gastón Edul, chegou a intervir com um "Calma, Leo" para retomar a atenção à entrevista.

Posteriormente, a imprensa revelou que o personagem em questão era Wout Werghorst, autor dos dois gols da Holanda que levaram o jogo para a prorrogação, e que havia pedido a camisa de Messi após a partida, mas o argentino não tinha entendido, pois o jogador estava falando em inglês.

O camisa '10' também compartilhou seu descontentamento com o juiz da partida, o espanhol Mateu Lahoz, que considerou "não estar a altura" do confronto.

"Não se pode ter um árbitro assim nas quartas de final de uma Copa do Mundo", disse.

A braçadeira de capitão parece ter dado mais voz ao sete vezes Bola de Ouro, que foi escolhido como líder no vestiário após a derrota para a Arábia Saudita na estreia da competição.

"Ele é uma boa pessoa, mas não tem personalidade. Não tem muita personalidade para ser um líder", disse Diego Maradona a Pelé em 2016, em um bate-papo descontraído que ele acreditava ser privado, mas que foi revelado por um microfone aberto, durante um evento em Paris.

Aos 35 anos e em sua quinta Copa do Mundo, Messi agora parece ter mais personalidade do que nunca.

