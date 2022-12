Marrocos vence Portugal (1-0) e será primeiro país africano semifinalista de Copa do Mundo

O Marrocos fez história na Copa do Mundo do Catar ao derrotar Portugal neste sábado por 1 a 0, pelas quartas de final, e se tornar a primeira seleção da África a chegar às semifinais em toda a história do torneio.

O gol do jogo foi marcado pelo atacante Youssef En Nesyri, de cabeça, aos 42 minutos do primeiro tempo.

