Explosão em prédio na ilha britânica de Jersey deixa ao menos três mortos

Três pessoas morreram e outras dez estão desaparecidas após uma explosão em um prédio da capital de Jersey, informou neste sábado (10) a chefe do governo desta ilha britânica, situada no Canal da Mancha.

Kristina Moore anunciou este balanço à noite, atualizando o anterior de um único falecido. Além disso, duas pessoas foram hospitalizadas e trinta evacuadas da área.

O chefe da polícia local, Robin Smith, explicou que "uma grande explosão" ocorreu por volta das 04h em um imóvel residencial em Saint Helier, no sul desta ilha situada em frente à costa francesa da Normandia.

Em razão da detonação, cuja causa hipotética seria um vazamento de gás, "o prédio de três andares desabou completamente", acrescentou Smith, que evocou "um espetáculo bastante desolador".

Ele também indicou que o número de mortos pode aumentar devido às pessoas ainda desaparecidas que os serviços de emergência continuarão procurando durante a noite.

E explicou que, antes da explosão, os moradores do prédio ligaram para os bombeiros reclamando do cheiro de gás.

"Dada a destruição do edifício, é difícil avaliar o número exato de desaparecidos", admitiu a chefe do Governo de Jersey, Kristina Moore, acrescentando que a limpeza do local poderia levar "vários dias".

