Entre recordes e lágrimas, Cristiano Ronaldo se despede da Copa do Mundo

No sábado em que igualou o recorde de mais partidas disputadas por uma seleção (196), Cristiano Ronaldo sentiu o sabor amargo de ver Portugal ser eliminado da Copa do Mundo pelo Marrocos, a primeira seleção africana a chegar às semifinais na história do torneio.

O astro português entrou em campo aos seis minutos do segundo tempo e quase teve a chance de empatar para a 'Lusa', mas não foi isso que o destino planejou para o atacante, que se despediu da competição deixando a marca de ser o único jogador a balançar as redes em cinco edições do Mundial.

A partida marcou o fim de uma era para o jogador e para a seleção portuguesa, que não deverá mais contar com o atleta, de 37 anos, em 2026.

Após o apito final, 'CR7' deixou o gramado chorando em direção ao vestiário, enquanto seus companheiros continuaram em campo, também com o semblante inconsolável.

O dia triste, no entanto, marcou a história do futebol mundial com Cristiano alcançando a marca do jogador do Kwait Bader al-Mutawa, que participou de 196 partidas por sua seleção.

Mas se a partida de oitavas de final contra a Suíça foi marcada pelo apoio de sua torcida, a história deste sábado foi diferente.

Com a grande maioria marroquina nas arquibancadas, não se ouviu pedidos pelo astro português em campo. Pelo contrário, quando ele entrou no lugar de Rúben Neves, as vaias contra ele se intensificaram.

A torcida do Marrocos impôs sua lei nas arquibancadas.

Em seu primeiro toque de bola no segundo tempo, o 'CR7' criou uma chance perigosa de fora da área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Sua atuação acabou sendo resumida a esta oportunidade.

O Marrocos, por sua vez, com uma equipe organizada e motivada por sua torcida, acabou abrindo o placar no único gol da partida em uma bela finalização de cabeça de Youssef En Nesyri, ainda no primeiro tempo.

O recordista português entrou em campo faltando 38 minutos para tentar empatar e manter o sonho da classificação vivo, mas apenas viu as tentativas de seus companheiros se frustrarem diante do goleiro Yassine Bounou.

A muralha defensiva que a seleção marroquina ergueu contra a Espanha nas oitavas de final se repetiu contra Portugal com o mesmo sucesso. Em ambos os casos, a seleção africana não sofreu nenhum gol.

Cristiano, no entanto, deixa o Catar com dois recordes, o de maior número de partidas internacionais (196) e o de se tornar o único jogador a balançar as redes em cinco Copas do Mundo, ao marcar de pênalti na vitória por 3 a 2 sobre Gana.

Paralelamente, seu grande rival em campo, Lionel Messi, ainda está na competição e disputará a semifinal contra a Croácia.

Agora, Cristiano Ronaldo terá que enxugar as lágrimas e pensar em seu futuro clube.

Após rescindir contrato com o Manchester United em meio a uma série de polêmicas, ele está em busca de um novo time. As últimas informações indicam que o jogador irá para o futebol da Arábia Saudita.

O que está claro é que as últimas semanas não foram as melhores da carreira do craque português.

