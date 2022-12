Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda(TSE:4502/NYSE:TAK)anunciou hoje que irá apresentar 15 resumos patrocinados pela empresa no 64º Encontro Anual da Sociedade Americana de Hematologia (ASH), que irá ocorrer de 10 a 13 de dezembro de 2022 em Nova Orleans. A pesquisa mais recente da Takeda se concentra em melhorar os resultados a longo prazo para pacientes com doenças hematológicas.

As apresentações de Takeda irão incluir sessões orais detalhando uma atualização de três anos do ensaio OPTIC de fase 3 demonstrando a eficácia e segurança do ICLUSIG® (ponatinibe) em pacientes com leucemia mieloide crônica de fase crônica resistente (LMC-FC) e resultados de um primeiro estudo de fase 1/2 em seres humanos avaliando o Modakafusp Alfa (TAK-573) em pacientes com mieloma múltiplo reincidente / refratário.

"Nossa pesquisa mais recente tem foco na investigação de novos mecanismos de ação, bem como na otimização de tratamentos aprovados para melhorar resultados a longo prazo, além de entender e abordar com mais profundidade as necessidades não satisfeitas de pacientes em diversas doenças hematológicas", disse Awny Farajallah, M.D., Chefe de Oncologia de Assuntos Médicos Globais da Takeda. "Estamos na expectativa de compartilhar nossos últimos resultados de ensaios clínicos e dados do mundo real com a meta de contribuir a uma visão mais holística da experiência do paciente e, por fim, profundas melhorias no atendimento."

Uma lista completa de resumos patrocinados pela empresa, que incluem dados sobre mieloma múltiplo, linfoma, leucemia, doença von Willebrand e hemofilia, pode ser encontrada aqui.

Modakafusp Alfa (TAK-573) é um composto experimental que não foi aprovado para uso pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ou qualquer outra autoridade reguladora.

Sobre o ICLUSIG® (ponatinibe) em comprimidosO ICLUSIG é um inibidor de quinase destinado a BCR-ABL1, uma tirosina quinase anormal que é expressa em LMC e LLA Ph+. O ICLUSIG é um medicamento direcionado contra o câncer desenvolvido com uso de uma plataforma computacional de perfil de medicamentos com base em estrutura, especificamente criada para inibir a atividade de BCR-ABL1 e suas mutações. O ICLUSIG inibe o BCR-ABL1 nativo, bem como todas as mutações BCR-ABL1 resistentes ao tratamento, incluindo a mutação T315I mais resistente. O ICLUSIG recebeu aprovação total do FDA em novembro de 2016. O ICLUSIG é indicado para tratamento de pacientes adultos com LMC em fase crônica (FC) com resistência ou intolerância a pelo menos dois inibidores de quinase anteriores, fase acelerada (FA) ou fase blástica (FB) LMC ou LLA Ph+, a quem nenhum outro inibidor de quinase é indicado, e T315I+ LMC (FC, FA, FB) ou T315I-positivo Ph+ ALL. O ICLUSIG não é indicado, nem é recomendado ao tratamento de pacientes com LMC-FC recém-diagnosticada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

-0- *T ADVERTÊNCIA: EVENTOS OCLUSIVOS ARTERIAIS, EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS VENOSOS, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA e HEPATOTOXICIDADEConsulte toda a informação prescrita na bula.Eventos oclusivos arteriais (EOAs), incluindo fatalidades, ocorreram em pacientes tratados com o ICLUSIG. EOAs incluíram infarto fatal do miocárdio, acidente vascular cerebral, estenose de grandes vasos arteriais do cérebro, doença vascular periférica grave e necessidade de procedimentos de revascularização urgentes. Pacientes com e sem fatores de risco cardiovascular, incluindo pacientes com 50 anos ou menos, apresentaram estes eventos. Monitore a evidência de EOAs. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG com base na gravidade. Considere risco-benefício para orientar a decisão de reiniciar o ICLUSIG.Eventos tromboembólicos venosos (EVTs) ocorreram em pacientes tratados com o ICLUSIG. Monitore a evidência de EVTs. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG com base na gravidade.Insuficiência cardíaca, incluindo fatalidades, ocorreu em pacientes tratados com o ICLUSIG. Monitore a insuficiência cardíaca e gerencie os pacientes conforme indicação clínica. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG havendo agravamento da insuficiência cardíaca ou outra.Toxicidade hepática, insuficiência hepática e morte ocorreram em pacientes tratados com o ICLUSIG. Monitore os testes de função hepática. Interrompa ou suspenda o ICLUSIG com base na gravidade. *T

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕESEventos Oclusivos Arteriais (EOAs):EOAs, incluindo fatalidades, ocorreram em pacientes que receberam ICLUSIG no OPTIC e no PACE. Estes incluíram eventos cardiovasculares, cerebrovasculares e vasculares periféricos. A incidência de EOAs no OPTIC (45 mg -> 15 mg) foi de 14% de 94 pacientes; 6% apresentaram grau 3 ou 4. No PACE, a incidência de EOAs foi de 26% de 449 pacientes; 14% apresentaram grau 3 ou 4. EOAs fatais ocorreram em 2,1% dos pacientes no OPTIC e em 2% dos pacientes no PACE. Alguns pacientes no PACE apresentaram oclusão vascular recorrente ou multissítio. Pacientes com e sem fatores de risco cardiovascular, incluindo pacientes com 50 anos ou menos, apresentaram estes eventos.Os fatores de risco mais comuns observados com estes eventos no PACE foram história de hipertensão, hipercolesterolemia e doença cardíaca não isquêmica. No OPTIC e no PACE, as AOEs foram mais frequentes com o aumento da idade.

No OPTIC, pacientes com hipertensão ou diabetes não controlada e pacientes com doença cardiovascular ativa, não controlada ou clinicamente significativa foram excluídos. No PACE, pacientes com hipertrigliceridemia não controlada e pacientes com doença cardiovascular clinicamente significativa ou ativa nos 3 meses anteriores à primeira dose do ICLUSIG foram excluídos. Considere se os benefícios do ICLUSIG devem superar os riscos.

Monitore a evidência de EOAs. Interrompa e, a seguir, retome a mesma dose ou diminua, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade. Considere o risco-benefício para orientar a decisão de reiniciar o ICLUSIG.

Eventos Tromboembólicos Venosos (ETVs):ETVs graves ou severos ocorreram em pacientes que receberam ICLUSIG. No PACE, ETVs ocorreram em 6% dos 449 pacientes, incluindo ETVsgraves ou severos (grau 3 ou 4)em 5,8% dos pacientes. ETVs incluíram trombose venosa profunda, embolia pulmonar, tromboflebite superficial, oclusão da veia da retina e trombose da veia da retina com perda de visão. A incidência foi maior em pacientes com LLA Ph+ (9% de 32 pacientes) e LMC-FB (10% de 62 pacientes). Um dos 94 pacientes no OPTIC apresentou ETV (oclusão da veia da retina de grau 1). Monitore a evidência de ETVs. Interrompa e, a seguir, retome a mesma dose ou diminua, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Insuficiência Cardíaca:Eventos fatais, graves ou severos de insuficiência cardíaca ocorreram em pacientes que receberam ICLUSIG.No PACE, a insuficiência cardíaca ocorreu em 9% dos 449 pacientes; 7% apresentaram graves ou severos (grau 3 ou superior). Insuficiência cardíaca ocorreu em 13% dos 94 pacientes no OPTIC; 1,1% apresentou grave ou severo (grau 3 ou 4). No PACE, os eventos de insuficiência cardíaca relatados com mais frequência (?2%) foram insuficiência cardíaca congestiva (3,1%), diminuição da fração de ejeção (2,9%) e insuficiência cardíaca (2%). No OPTIC, os eventos de insuficiência cardíaca relatados com mais frequência (> 1 paciente cada) foram hipertrofia ventricular esquerda (3,2%) e aumento de BNP (3,2%). Monitore os pacientes quanto a sinais ou sintomas consistentes com insuficiência cardíaca e trate a insuficiência cardíaca conforme indicação clínica. Interrompa e, a seguir, retome a dose reduzida, ou suspenda o ICLUSIG havendo agravamento da insuficiência cardíaca ou outra.

Toxicidade Hepática:O ICLUSIG pode causar toxicidade hepática, incluindo insuficiência hepática e morte. Insuficiência hepática fulminante levando à morte ocorreu em 3 pacientes, com insuficiência hepática ocorrendo dentro de 1 semana após o início do ICLUSIG em um destes pacientes. Estes casos fatais ocorreram em pacientes com LMC-FB ou LLA Ph+. A toxicidade hepática ocorreu em 28% dos 94 pacientes no OPTIC e em 32% dos 449 pacientes no PACE. A toxicidade hepática de grau 3 ou 4 ocorreu no OPTIC (6% dos 94 pacientes) e no PACE (13% dos 449 pacientes). Os eventos de toxicidade hepática mais frequentes foram elevações de ALT, AST, GGT, bilirrubina e fosfatase alcalina. Monitore os testes da função hepática no estágio inicial e, a seguir, pelo menos mensalmente ou conforme indicação clínica. Interrompa e retome em uma dose reduzida, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Hipertensão:Grave ou severa,incluindo crise hipertensiva, ocorreu em pacientes que receberam ICLUSIG. Os pacientes podem necessitar de intervenção clínica urgente para hipertensão associada a confusão, dor de cabeça, dor no tórax ou falta de ar. Monitore a pressão arterial no início e conforme indicação clínica e supervisione a hipertensão conforme indicação clínica. Interrompa, reduza a dose ou suspenda o ICLUSIG se a hipertensão não for controlada medicamente. Havendo piora significativa, hipertensão lábil ou resistente ao tratamento, interrompa o ICLUSIG e considere avaliar a estenose da artéria renal.

Pancreatite: Pancreatite grave ou severa ocorreu em pacientes que receberam ICLUSIG.Elevações de lipase e amilase também ocorreram. Na maioria dos casos que levaram à modificação da dose ou suspensão do tratamento, a pancreatite foi solucionada em 2 semanas. Monitore a lipase sérica a cada 2 semanas durante os primeiros 2 meses e depois mensalmente ou conforme indicação clínica. Considere a monitoração adicional da lipase sérica em pacientes com histórico de pancreatite ou abuso de álcool. Interrompa e, a seguir, retome na mesma dose ou reduza, ou suspenda o ICLUSIG com base na gravidade. Avalie a existência de pancreatite quando a elevação da lipase for acompanhada por sintomas abdominais.

Aumento da Toxicidade em LMC de Fase Crônica Recém-Diagnosticada:Em um ensaio clínico prospectivo aleatório no tratamento de primeira linha de pacientes recém-diagnosticados com LMC-FCL, o agente único ICLUSIG 45 mg uma vez ao dia aumentou o risco de reações adversas graves em 2 vezes quando comparado com o agente único imatinibe 400 mg uma vez ao dia. A exposição média ao tratamento foi inferior a 6 meses. O ensaio foi interrompido por segurança. Trombose arterial e venosa bem como oclusões ocorreram pelo menos duas vezes com mais frequência no ramo ICLUSIG quando comparado ao ramo imatinibe. Em comparação com pacientes tratados com imatinibe, os pacientes tratados com ICLUSIG exibiram maior incidência de mielossupressão, pancreatite, toxicidade hepática, insuficiência cardíaca, hipertensão, e distúrbios da pele e do tecido subcutâneo. O ICLUSIG não é indicado, nem recomendado para tratamento de pacientes com LMC-FC recém-diagnosticado.

Neuropatia:Neuropatia periférica e craniana ocorreu em pacientes no OPTIC e no PACE. Alguns destes eventos no PACE foram de grau 3 ou 4. Monitore os pacientes quanto a sintomas de neuropatia, como hipoestesia, hiperestesia, parestesia, desconforto, sensação de queimação, dor neuropática ou fraqueza. Interrompa e, a seguir, retome na mesma dose ou reduza, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Toxicidade Ocular:Toxicidade ocular grave ou severa levando à cegueira ou visão turva ocorreu em pacientes tratados com ICLUSIG. As toxicidades oculares mais frequentes que ocorreram no OPTIC e no PACE foram olho seco, visão turva e dor ocular. As toxicidades da retina incluíram degeneração macular relacionada à idade, edema macular, oclusão da veia da retina, hemorragia retiniana e opacidades vítreas. Realize exames oftalmológicos abrangentes no estágio inicial e periodicamente durante o tratamento.

Hemorragia:Eventos graves e fatais de hemorragia ocorreram em pacientes que receberam ICLUSIG.Ocorreram hemorragias fatais no PACE e hemorragias graves no OPTIC e no PACE. No PACE, a incidência de eventos hemorrágicos graves foi maior em pacientes com AP-CML, BP-CML e LLA Ph+. Hemorragia gastrointestinal e hematoma subdural foram as hemorragias graves relatadas com mais frequência. Os eventos ocorreram muitas vezes em pacientes com trombocitopenia de grau 4. Monitore a hemorragia e trate os pacientes conforme indicação clínica. Interrompa e, a seguir, retome na mesma dose ou reduza, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Retenção de Líquidos:Eventos fatais e graves de retenção de líquidos ocorreram em pacientes que receberam ICLUSIG. No PACE, um caso de edema cerebral foi fatal e eventos graves incluíram derrame pleural, derrame pericárdico e angioedema. Monitore a retenção de líquidos e supervisione os pacientes conforme indicação clínica. Interrompa e, a seguir, retome na mesma dose ou reduza, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Arritmias Cardíacas:Arritmias cardíacas, incluindo arritmias ventriculares e atriais, ocorreram em pacientes no OPTIC e no PACE. Para alguns pacientes, os eventos foram graves ou severos (grau 3 ou 4) e levaram à hospitalização. Monitore sinais e sintomas sugestivos de frequência cardíaca lenta (desmaio, tontura) ou frequência cardíaca acelerada (dor no tórax, palpitações ou tontura) e trate os pacientes conforme indicação clínica. Interrompa e, a seguir, retome na mesma dose ou reduza, ou suspenda o ICLUSIG com base na recorrência / gravidade.

Mielosupressão:Eventos de grau 3 ou 4 de neutropenia, trombocitopenia e anemia ocorreram em pacientes no OPTIC e no PACE. A incidência de mielossupressão foi maior em pacientes com LMC-FA, LMC-FB e LLA Ph+ do que em pacientes com LMC-FC. Faça hemogramas completos a cada 2 semanas durante os primeiros 3 meses e depois mensalmente ou conforme indicação clínica. Se ANC for menor que 1 x 109/l ou plaquetas menores que 50 x 109/l, interrompa o ICLUSIG até ANC pelo menos 1,5 x 109/l e plaquetas pelo menos 75 x 109/l, a seguir, reinicie na mesma dose ou em dose reduzida.

Síndrome de Lise Tumoral (SLT):SLT grave foi relatada em pacientes tratados com ICLUSIG no OPTIC e no PACE. Assegure hidratação adequada e trate os altos níveis de ácido úrico antes de iniciar o ICLUSIG.

Síndrome de Leucoencefalopatia Posterior Reversível (SLPR):SLPR (também conhecida como Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível) foi relatada em pacientes que receberam ICLUSIG. Os pacientes podem apresentar sinais e sintomas neurológicos, distúrbios visuais e hipertensão. O diagnóstico é feito com descobertas de suporte na ressonância magnética (RM) do cérebro. Interrompa o ICLUSIG até a resolução. A segurança da retomada do ICLUSIG em pacientes após a resolução da SLPR é desconhecida.

Complicação de Cicatrização de Feridas e Perfuração Gastrointestinal:A complicação da cicatrização de feridas ocorreu em pacientes que receberam ICLUSIG. Suspenda o ICLUSIG por pelo menos 1 semana antes da cirurgia programada. Não administre por pelo menos 2 semanas após cirurgia de grande relevância e até a cicatrização adequada das feridas. A segurança da retomada do ICLUSIG após resolução das complicações de cicatrização de feridas não foi estabelecida. Perfuração gastrointestinal ou fístula ocorreu em pacientes que receberam ICLUSIG. Suspenda permanentemente em pacientes com perfuração gastrointestinal.

Toxicidade Embrio-Fetal:Com base em seu mecanismo de ação e nas descobertas de estudos com animais, o ICLUSIG pode causar dano fetal quando administrado a mulheres grávidas. Aconselhe mulheres grávidas sobre o risco potencial para o feto. Aconselhe mulheres com potencial reprodutivo a usar anticoncepcionais eficazes durante o tratamento com ICLUSIG e durante 3 semanas após a última dose.

REAÇÕES ADVERSASAs reações adversas mais comuns (> 20%) são erupção cutânea e condições relacionadas, artralgia, dor abdominal, dor de cabeça, constipação, pele seca, hipertensão, fadiga, retenção de líquidos e edema, pirexia, náusea, pancreatite / elevação da lipase, hemorragia, anemia, disfunção hepática e AOE. As anormalidades laboratoriais de grau 3 ou 4 mais comuns (> 20%) são diminuição da contagem de plaquetas, diminuição da contagem de neutrófilos e diminuição dos glóbulos brancos.

Para relatar REAÇÕES ADVERSAS SUSPEITAS, entre em contato com a Takeda Pharmaceuticals em 1-844-817-6468 ou FDA em 1-800-FDA-1088 ou www.fda.gov/medwatch.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSASFortes inibidores de CYP3A: Evite a coadministração ou reduza a dose do ICLUSIG se a coadministração não puder ser evitada. Fortes indutores de CYP3A: Evite a coadministração.

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICASLactação:Aconselhe mulheres a não amamentar durante o tratamento com ICLUSIG e durante 6 dias após a última dose

Mulheres e Homens com Potencial Reprodutivo:Verifique o estado de gravidez de mulheres com potencial reprodutivo antes de iniciar o ICLUSIG. Ponatinibe pode prejudicar a fertilidade em mulheres e não é conhecido se estes efeitos são reversíveis.

Insuficiência Hepática Pré-existente:Reduza a dose inicial de ICLUSIG a 30 mg via oral uma vez ao dia para pacientes com insuficiência hepática pré-existente, pois estes pacientes têm maior probabilidade de apresentar reações adversas quando comparado a pacientes com função hepática normal.

Compromisso da Takeda com a OncologiaNa Takeda Oncology, estamos unidos por nossa aspiração de curar o câncer e motivados a cada dia para trabalhar mais por pacientes com opções de tratamento limitadas ou ineficazes. Nossa estrutura ágil e profunda experiência interna são complementadas por uma rede de parcerias que otimizam nossa capacidade de pesquisar, desenvolver e fornecer medicamentos transformadores para pessoas que vivem com câncer. Com base em décadas de liderança em oncologia e um portfólio de medicamentos aprovados para cânceres hematológicos e tumores sólidos, estamos avançando em uma linha de fornecimento de ponta com foco no poder da imunidade inata. Com a inspiração de pacientes e inovações de todos os lugares, nossa meta é introduzir novas classes de imunoterapias que possam levar a respostas profundas e duradouras para que mais pacientes possam se beneficiar de, e ter acesso a medicamentos inovadores.

Compromisso da Takeda com a HematologiaA Takeda é líder em hemofilia com o portfólio mais antigo e líder de mercado, respaldado por perfis de segurança e eficácia estabelecidos com décadas de experiência no mundo real. Temos mais de 70 anos impulsionando a inovação para pacientes e um amplo portfólio de 11 produtos em diversos transtornos hemorrágicos. Nossa experiência como líder em hematologia significa que estamos bem preparados para atender às necessidades de hoje à medida que buscamos futuros desenvolvimentos no tratamento de distúrbios do sangue. Junto com a comunidade hematológica, estamos elevando as expectativas para o futuro, incluindo diagnóstico precoce, proteção prematura total contra hemorragias e atendimento mais personalizado ao paciente.

Sobre a TakedaTakeda é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com pacientes, nossa população e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados à P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e aproveitando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D para criar uma linha de fornecimento robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países e regiões. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso ImportantePara fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") referente a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento destas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Declarações ProspectivasEste comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou sua negação. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem levar resultados reais a diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis; sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e seu momento; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações referentes à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda bem como o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F, além de outros relatórios da Takeda apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possam fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221209005043/pt/

Contato

Contatos de mídia: Mídia japonesa: Jun Saito jun.saito@takeda.com +81 (0) 3-3278-2325 Mídia fora do Japão Emy Gruppo emy.gruppo@takeda.com +1 667-444-2252

