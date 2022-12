Benzema volta a treinar com o Real Madrid

O atacante francês Karim Benzema voltou a treinar com o Real Madrid neste sábado (10), após uma lesão na coxa que o deixou de fora da Copa do Mundo.

"A equipe completou um novo dia de trabalho na Cidade Real Madrid, com as novidades de Benzema e (do austríaco David) Alaba", diz um comunicado do clube espanhol.

"Ambos os jogadores voltaram a treinar para seguir na preparação para o retorno do Campeonato Espanhol, que acontecerá na sexta-feira, 30 de dezembro, em Valladolid", acrescentou a nota.

O treinador "Carlo Ancelotti comandou uma sessão de treinamentos com exercícios de controle e posse de bola e várias séries de trabalho físico", continua o comunicado.

Pouco antes, o clube merengue chegou a tuitar uma foto de Ancelotti no gramado com a legenda "voltamos ao trabalho!".

Em várias imagens publicadas no site oficial e nas redes sociais, foi possível ver Benzema, Alaba, o alemão Toni Kroos e os espanhóis Nacho Fernández e Dani Ceballos.

O atacante francês, de 34 anos, deixou a concentração da seleção francesa no dia 19 de novembro, após sofrer uma lesão na perna durante um treino.

Na ocasião, seu período de recuperação foi avaliado em três semanas.

Aguardando as últimas partidas da Copa do Mundo, o Real Madrid já está representado nas semifinais do torneio pelo meia croata Luka Modric, de 37 anos, que levou seu time à vitória nos pênaltis sobre o Brasil, na sexta-feira (9), pelas quartas de final.

