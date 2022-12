"Tivemos que sofrer, mas passamos", diz Messi após classificação da Argentina

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, comemorou a classificação de sua equipe para as semifinais da Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira, após a vitória nos pênaltis sobre a Holanda (4-3, depois de empate em 2 a 2).

Messi declarou que, com uma Argentina amplamente dominante, "o jogo não deveria ir para a prorrogação e menos ainda aos pênaltis".

"Tivemos que sofrer, mas passamos e isso é lindo, impressionante", acrescentou o camisa 10 depois da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O craque destacou que a Argentina "mostra jogo a jogo que sabe jogar cada partida com a mesma intensidade e garra e quer ser protagonista. A equipe entende os momentos do jogo e joga quando tem que jogar; quando não, corre. Estamos motivados, com muita vontade. Precisávamos desta alegria, para nós e para as pessoas que nos acompanham sempre".

"No empate (da Holanda) senti muita raiva, não era para terminar assim. Não quero falar do juiz, porque depois te punem ou te suspendem, mas acho que as pessoas viram o que aconteceu. A Fifa tem que revisar isso, não pode colocar um árbitro assim em um jogo deste tamanho, que não está à altura".

"Sofremos demais injustamente. Nós merecíamos passar. Talvez não tenhamos feito um grande jogo, depois o árbitro mandou para a prorrogação. Sempre apitava contra nós. Na última jogada (a do empate holandês), não foi falta", criticou o astro.

Nos pênaltis, o protagonista foi o goleiro Emiliano Martínez com duas defesas. "Não temos dúvida, temos vantagem com ele no gol", declarou Messi.

Sobre o adversário nas semifinais, a surpreendente Croácia, que eliminou o Brasil, também nos pênaltis, o camisa 10 disse: "Será um jogo duríssimo, é uma grande seleção, que jogou de igual para igual com o Brasil e por momentos foi muito melhor. Eles têm jogadores muito bons, principalmente no meio-campo, que vêm trabalhando desde o Mundial passado, se conhecem muito bem. É uma semifinal de Copa e vai ser muito duro".

bur-mcd/psr/cb

Tags