"Se existe alguém capaz de parar Mbappé, esse é Walker", afirma John Terry

"Haverá respeito, mas vai ser uma guerra", adverte o ex-zagueiro da seleção inglesa John Terry à AFP, sobre o duelo entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

E se "existe alguém capaz de parar Kylian Mbappé, esse é Kyle Walker", acrescenta o ex-jogador do Chelsea.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pergunta: Qual é o plano inglês para controlar Kylian Mbappé? É possível parar Mbappé?

Resposta: "É possível. Se existe alguém capaz de parar Mbappé, esse é Kyle Walker. Já o enfrentou com o Manchester City contra o Paris Saint-Germain, se conhecem muito bem. Em velocidade pura, Walker é sem dúvidas o jogador mais rápido da Premier League. Defensivamente também é muito forte. É bom para nós termos ele. Minha única preocupação é concentrar os holofotes neste duelo Walker-Mbappé, quando ao lado tem (Olivier) Giroud, uma grande ameaça, (Antoine) Griezmann e os outros. Haverá vários duelos, acho: Mbappé-Walker, Maguire-Giroud... Mbappé é uma ameaça séria, é um dos melhores jogadores do mundo, com certeza, mas existem outros pontos fortes na França. Por isso, repito, minha única preocupação é essa: focar demais em Mbappé".

P: A defesa inglesa te preocupava antes do início do Mundial?

R: "Não estava preocupado, não. Minha única preocupação era que Harry Maguire não estava jogando muitos jogos, mas ele respondeu. John Stones também se fez presente, espero que continuem assim. E Kyle Walker está ansioso para encarar este desafio contra Mbappé. Ele disse que quer jogar contra os melhores jogadores do mundo, para se colocar à prova. Pode se dar bem? Sim. Pode acabar mal e ser uma lição para ele? Sim. Mesmo que ele perca esta batalha, Kyle Walker sairá mais forte. Seja como for, não estará sozinho: se cada um fizer sua parte e ajudar Walker na tarefa, pode ser o seu dia".

P: É possível realmente falar de uma rivalidade entre França e Inglaterra?

R: "Sim, existe uma rivalidade. A última vez foi na Eurocopa de 2004, a França terminou como primeira do grupo e nós atrás... Sim, é um jogo especial. Os jogadores se conhecem, se enfrentam durante a temporada na Europa, também na Premier League... Haverá respeito, mas vai ser uma guerra. Antes do início da Copa do Mundo, Brasil, França e Inglaterra estavam no topo. O Brasil está do outro lado da chave e quem ganhar esse jogo de quartas vai enfrentar o Brasil na final, creio eu".

ma/psr/cb

Tags