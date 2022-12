"O futebol às vezes é injusto", lamenta Richarlison

O atacante Richarlison considerou injusta a eliminação do Brasil da Copa do Mundo no Catar-2022 nesta sexta-feira após ser derrotada pela Croácia (1 a 1 nos 120 minutos, 4 a 2 nos pênaltis) devido às poucas chances de gol criadas contra sua equipe pelos europeus.

"É triste essa derrota, nem sei o que dizer", disse o artilheiro da seleção brasileiro no Catar, com três gols, ao final da partida disputada no estádio Education City, em Doha.

"O futebol às vezes é injusto, a gente cria (chances de gol), a gente briga, a gente sai para buscar o resultado, e (a gente perde) num chute ali...", disse com os olhos marejados na zona mista do estádio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Richarlison lamentou que os croatas tenham levado para as penalidades máximas com apenas um chute na direção do gol, em que Bruno Petkovic marcou na reta final da prorrogação.

"Não dá para acreditar. Eu vi meu pai lá fora. Tenho certeza de que ele está triste. Fui abraçá-lo. Ele também viu que lutamos e quero pedir desculpas a todos que torceram por nós", disse.

raa/psr/aam

Tags