Neymar iguala Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira

Neymar igualou Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira ao marcar um gol aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação do jogo entre Brasil e Croácia, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, com o qual alcançou a marca de 77 gols.

O astro do Paris Saint-Germain, de 30 anos, atingiu o recorde justamente no momento em que o 'Rei' está internado em uma clínica de São Paulo para uma reavaliação de seu tratamento contra um câncer de cólon identificado no ano passado, segundo o laudo médico.

A família daquele que muitos consideram o melhor jogador da história, atualmente com 82 anos, garante que a sua saúde não está "em risco" e prevê sua volta a casa, transmitindo tranquilidade depois de vários meios de comunicação assegurarem que a situação do ex-craque era grave.

Neymar tabelou com Paquetá, recebeu dentro da área, driblou o goleiro Dominik Livakovic e tocou para as redes para abrir o placar.

O gol marcado contra os croatas é o segundo de 'Ney' no Catar, após balançar a rede em uma cobrança de pênalti na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.

O jogador do PSG alcançou esse recorde em 124 jogos, enquanto Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, o fez em 92 partidas entre 1957 e 1971.

O 'Rei', porém, reivindica 95 gols em 113 duelos porque, em seus cálculos, inclui amistosos disputados contra clubes, marca que não é levada em consideração pela Fifa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhece os 95 gols, encerrando o debate no Brasil sobre a validade ou não de algumas marcas tradicionais e antigas do futebol local.

Além de ser o único jogador a vencer três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), o ex-atacante também está à frente em média de gols (0,84 gols por jogo, contra 0,62 de Neymar) e em gols marcados em Copas (doze contra oito).

Ainda no total de gols: Fifa e Conmebol contabilizaram 1.281 para Pelé, que soma 1.283 em 1.363 partidas, embora o registro de partidas oficiais seja de 757 em 815 jogos; contra 468 em 744 duelos de seu herdeiro.

Neymar ainda tem chances de superar o recorde de Pelé, no restante da partida contra a Croácia e conforme a seleção avance. O atual camisa 10, porém, perdeu várias chances após lesionar o tornozelo direito na estreia brasileira no Catar (vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia).

A lesão o afastou dos dois jogos restantes do Grupo G: contra a Suíça (vitória por 1 a 0) e Camarões (derrota por 1 a 0) e ofuscou o início da terceira Copa do Mundo de 'Ney', que chegou em grande forma depois de brilhar no PSG.

A esperança da Seleção no hexacampeonato vestiu a 'amarelinha' pela primeira vez no dia 10 de agosto de 2010, em amistoso contra os Estados Unidos. Naquele dia, aos 18 anos, ele marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0.

Desde então, balançou redes nas Copas do Mundo no Brasil-2014 (4 gols), Rússia-2018 (2) e Catar (2). Também o fez nas Copas América (2011, 2015 e 2021), Copa das Confederações-2013 e Eliminatórias Sul-Americanas, além de partidas preparatórias.

Em 13 de outubro de 2020, 'Ney' desbancou Ronaldo 'Fenômeno' (62 comemorações contra seleções) da posição de vice-artilheiro ao marcar um hat-trick na vitória por 4 a 2 sobre o Peru em Lima, em um duelo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar.

Pelé, por sua vez, marcou seu primeiro gol pela seleção canarinho aos 16 anos e no mesmo dia de sua estreia internacional.

Naquele 7 de julho de 1957, os brasileiros enfrentaram a Argentina em amistoso no Maracanã.

O lendário jogador entrou no segundo tempo e empatou o jogo, que, no entanto, terminou com uma vitória de 2 a 1 dos visitantes.

O 'Rei' marcou seu último gol pela seleção no dia 11 de julho de 1971, em um amistoso contra a Áustria (1 a 1), no Morumbi, em São Paulo.

