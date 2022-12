Neymar iguala Pelé com 77 gols pela seleção brasileira

Neymar igualou Pelé como artilheiro da seleção brasileira ao marcar um gol na prorrogação (105+1) da partida do Brasil contra a Croácia, nesta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, com o qual chegou a 77 gols.

O craque do Paris Saint Germain, de 30 anos, atingiu o recorde justamente no momento em que 'O Rei' está internado em São Paulo para uma reavaliação de seu tratamento contra um câncer de cólon identificado no ano passado.

raa/psr/mr

