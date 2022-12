Kristen Stewart será presidente do júri do próximo Festival de Berlim

A atriz, roteirista e diretora americana Kristen Stewart, de 32 anos, será a pessoa mais jovem a presidir o júri do Festival de Cinema de Berlim - anunciaram os organizadores da edição de 2023 nesta sexta-feira (9).

"Estamos muito satisfeitos por ter atraído Kristen Stewart para esta tarefa excepcional. Ela é uma das atrizes mais talentosas e versáteis de sua geração", disseram Mariette Rissenbeek e Carlo Chatrian, diretores do evento, que acontecerá de 16 a 26 de fevereiro.

Stewart ficou conhecida quando criança em "O quarto do pânico", de David Fincher, e então sua carreira decolou com seu papel na série "Crepúsculo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, ela apareceu em vários filmes do diretor francês Olivier Assayas ("Acima das nuvens", "Personal Shopper") e trabalhou com Woody Allen ("Café Society"). Dirigiu um curta em 2018 e, no momento, trabalha em seu primeiro longa-metragem.

mat/pc/js/aa/tt

Tags