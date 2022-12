"Infelizmente não vou conseguir erguer essa taça", lamenta Thiago Silva

O capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva, lamentou que sua vitoriosa carreira como zagueiro vai terminar sem um título de Copa do Mundo, após a derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia nesta sexta-feira (4-2, após empate em 1 a 1), pelas quartas de final do Mundial do Catar.

"Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe daqui para frente, em outra função", disse o zagueiro, de 38 anos após o jogo disputado no estádio Cidade da Educação.

Thiago, que já disse que gostaria de ser treinador no futuro, afirmou que, por mais dolorosa que seja a derrota, o Brasil deve se levantar e seguir em frente.

"Estou muito orgulhoso dos meninos, do que a gente fez, mas infelizmente (a derrota) faz parte do futebol", explicou

"É difícil. Já passei por algumas vezes por decepções na minha vida (...) e quando a gente perde uma coisa importante que tem como objetivo, dói bastante. Eu sou um cara que, sempre que caí, me levantei, e não vai ser dessa vez que vou ficar aqui".

Para Thiago Silva, a Seleção poderia ter tido mais concentração contra a Croácia, que empatou o jogo na reta final na prorrogação e levou a melhor nos pênaltis.

"No futebol estamos sujeitos a tomar gol, independente do adversário do outro lado. A Croácia é uma equipe de qualidade. De repente, poderíamos estar um pouco melhores concentrados. Não estamos acostumados a tomar esse tipo de contra-ataque. Acho que desorganizamos um pouco", concluiu.

