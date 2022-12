EUA adverte contra ampla parceria militar entre Rússia e Irã

A "parceria militar em larga escala" entre Moscou e Teerã é "prejudicial" para a Ucrânia, para os vizinhos do Irã e para "a comunidade internacional" - disse um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (9).

Referindo-se, em particular, ao uso militar russo de drones iranianos na Ucrânia, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que a Rússia "oferece ao Irã um nível de apoio militar e técnico sem precedentes," que "transforma sua relação em uma parceria de defesa plena".

Segundo os serviços de Inteligência dos EUA, Moscou e Teerã estudam, especialmente, a possibilidade de pôr em marcha a produção conjunta de drones na Rússia, disse Kirby.

Em troca, Moscou planeja fornecer ao Irã equipamentos "sofisticados", helicópteros, sistemas de defesa aérea e caças, disse o porta-voz.

Ainda de acordo com Washington, o Irã considera vender "centenas" de mísseis balísticos para a Rússia. Kirby afirmou, ainda, que os Estados Unidos vão aplicar sanções "a três entidades com sede na Rússia", especialmente ativas "na aquisição e no uso de drones iranianos".

