Copa do Mundo: um amor proibido para Neymar

O amor de Neymar, de 30 anos, pela Copa do Mundo é simplesmente proibido. Em sua terceira - e quem sabe a última - tentativa, o astro brasileiro sai outra vez de mãos vazias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a Copa da África do Sul, quando tinha 18 anos, Neymar já encantava o Brasil com seus dribles e gols no Santos.

A torcida pressionava o então técnico da Seleção, Dunga, para que fosse convocado para aquele Mundial.

Mas o comandante decidiu não incluí-lo na convocação: "É um trabalho de três anos e meio, não se pode mudar tudo em 15 dias, esquecer tudo porque alguns querem".

A Seleção foi eliminada nas quartas de final pela vice-campeã Holanda (2-1).

Dunga disse que não se arrepende de sua decisão, justificada pela inexperiência de Neymar na época.

"Não estava pronto para jogar", admitiu o craque anos depois.

O Brasil sediou o Mundial de 2014 sob o comando de Luiz Felipe Scolari, técnico do penta em 2002.

Tudo estava pronto para que fosse a Copa de Neymar, que brilhou no título da Copa das Confederações de 2013.

Então no Barcelona de Lionel Messi, o atacante brasileiro se destacou na fase de grupos marcando quatro gols.

Mas nas quartas de final, contra a Colômbia, a magia se apagou, e não por culpa sua. O lateral colombiano Camulo Zúñiga o acertou com uma joelhada nas costas na reta final da partida.

Neymar deixou o campo se retorcendo de dor. O diagnóstico? Fratura de vértebra, que o tirava do resto da competição.

"O médico me disse que se a pancada fosse dois centímetros para o lado, poderia ficar numa cadeira de rodas. Fui ao hospital e não conseguia mexer as pernas. Chorei muito. Foi a pior semana da minha vida", disse 'Ney' em 2016.

Depois da vitória por 2 a 1 sobre a seleção colombiana, o Brasil perdeu para a Alemanha nas semis pelo histórico placar de 7 a 1.

Neymar desembarcou na Rússia um ano depois de o Paris Saint-Germain ter pago ao Barcelona 222 milhões de euros por sua contratação, a mais cara da história do futebol.

Os holofotes estavam em cima do camisa 10 novamente, que dessa vez deu o que falar com suas reações ao receber faltas, consideradas exageradas por muitos.

"É uma vergonha para o futebol perder tanto tempo com um jogador", disse o então treinador do México, o colombiano Juan Carlos Osorio, logo depois da derrota para o Brasil nas oitavas (2 a 0), com um gol de Neymar.

Na vitória sobre a Sérvia (2 a 0), na terceira rodada da fase de grupos, o atacante protagonizou a reação mais questionada depois de sofrer uma falta.

Após ser derrubado pelo volante sérvio Adem Ljajic, o brasileiro girou por vários metros no chão em uma cena que inspirou vários vídeos virais e memes na internet.

As respostas às várias faltas que sofria ofuscaram o retorno de Neymar à Copa do Mundo após a grave lesão de quatro anos antes.

Por isso, como alívio, foi às lágrimas após vitória sobre a Costa Rica (2 a 0), na segunda rodada do Grupo E: "Nem todos sabem o que eu passei para chegar até aqui".

A Bélgica, no entanto, acabou com o sonho do hexa nas quartas de final (2 a 1) e Neymar se despediu do torneio com dois gols marcados.

"Me sinto bem fisicamente, estou feliz, passando por um momento muito bom no clube", disse o atacante ao jornal britânico The Telegraph antes de a bola rolar no Catar.

"A Copa do Mundo é o meu maior sonho. Vou ter uma nova oportunidade e espero conseguir" o título.

A chance, no entanto, escorreu por suas mãos. Embora a Seleção fosse uma das grandes favoritas, foi surpreendida pela Croácia nas quartas.

O Mundial do Catar foi amargo para Neymar, que sofreu uma torção no tornozelo direito logo na estreia (vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia).

Ele retornou nas oitavas de final, contra a Coreia do Sul (4 a 1), mas pouco pôde fazer para evitar a eliminação para os croatas e se despediu com o consolo dos dois gols marcados, que o igualaram a Pelé na artilharia história da Seleção (77 gols).

O gol contra a Croácia no final do primeiro tempo da prorrogação parecia definitivo, mas o time europeu foi atrás do empate e conseguiu a vitória na disputa por pênaltis, tirando o Brasil do Mundial nas quartas.

Em outubro de 2021, Neymar disse que esta seria sua última Copa do Mundo. Mais uma vez, a bola está com o camisa 10.

raa/psr/cb

Tags