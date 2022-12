Comunicado do Business Wire :Investopia

Líderes empresariais de todo o mundo em esportes, altos funcionários de ligas de futebol e formuladores de políticas discutiram o futuro dos investimentos em esportes, durante um evento organizado pela Investopia, a plataforma mundial de investimentos, em parceria com a World Corporate Summit (WCS), em Dubai, no dia 8 de dezembro, 2022 no contexto da Copa do Mundo FIFA 2022, na presença de Sua Eminência Abdulla Bin Touq Al Marri, ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos e Presidente da Investopia, e Bernard Caiazzo, Presidente da Global Football Alliance e Presidente da World Corporate Summit.

Photo during Investopia Future of Investment in Sports Event (Photo: AETOSWire)

As 10 sessões do evento abordaram os principais temas do setor esportivo, desde aproveitar o poder da mídia do esporte para os negócios até criar campeões mundiais no esporte, alcançar o desenvolvimento sustentável através do esporte, ativos exclusivos: oportunidades alternativas em finanças esportivas, o futuro agora: inovação no esporte, a interseção de tecnologia e saúde no esporte, bem como a construção de estádios inteligentes do futuro.

Mohamed Naser Al Zaabi, Diretor Executivo da Investopia, disse: "A Investopia, a plataforma internacional de investimento, se envolve com líderes empresariais e tomadores de decisão a nível mundial, em todos os eventos de negócios proeminentes, a fim de obter sua visão de criar e liderar diálogos internacionais para debater temas econômicos e canalizar investimentos a setores das novas economias. Em parceria com a World Corporate Summit, a Investopia concluiu hoje o evento especial sobre esportes que também se insere no contexto da Copa do Mundo FIFA 2022. O evento foi rico em profundas discussões sobre o esporte e o setor do futebol que atrai milhões de pessoas, sobretudo o futebol, visando aumentar o benefício dos aspectos econômicos promissores das atividades esportivas."

Bernard Caiazzo, disse: "O esporte tem o poder de mudar o mundo. A Copa do Mundo demonstra isto ao unir mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo durante quatro semanas."

"Investopia: O Futuro do Esporte irá reunir tomadores de decisão dos mais prestigiados clubes profissionais e ligas, grandes investidores e marcas para debater o futuro do setor, que evoluiu mais nos últimos 10 anos do que nos 30 anteriores, e está no rumo de um tremendo crescimento na próxima década", acrescentou Caiazzo.

Personalidades de destaque esportivo de clubes de futebol internacionais também marcaram presença no evento, como: Javier Tebas, Presidente de La Liga, Liga Nacional de Futebol da Espanha, e Vincent Labrune, da Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP).

