Comunicado do Business Wire :EDITION Hotels

Sob a nova liderança de Josh Fluhr, vice-presidente sênior e diretor geral global, a EDITION Hotels está impulsionando a expansão global com a previsão de duplicar o portfólio para 30 propriedades até 2027. A marca de estilo de vida de luxo também revela a evolução de seu conceito inovador com a introdução de residências de luxo independentes.

Com 15 hotéis atualmente abertos em todo o mundo, a EDITION Hotels espera que cinco novas propriedades sejam lançadas em 2023, com quatro em novos destinos, que incluem Roma, Riviera Maya do México em Kanai, Singapura e Jeddah, junto com uma segunda localização em Tóquio, em Ginza. A expansão contínua da EDITION Hotels está prevista para continuar em 2024 e além, com a contratação de hotéis este ano em vários destinos principais, incluindo o Lago Como e o Mar Vermelho.

Após o sucesso das residências EDITION como parte do desenvolvimento de hotéis em Miami, West Hollywood e Tampa, as primeiras residências independentes da marca EDITION estão em construção em Miami Edgewater e Fort Lauderdale, cujo lançamento está previsto para 2026 e 2027, respectivamente. As residências EDITION representam uma nova geração de residências de luxo, projetadas com a fusão exclusiva da EDITION de sofisticação moderna e criatividade autêntica inspirada no local.

EDITION é uma coleção de hotéis individualizados, que equilibram a perfeição de um excelente design e uma verdadeira inovação, ao mesmo tempo combinando serviço de luxo pessoal moderno com restaurantes, bares e conceitos de entretenimento atraentes. Cada propriedade da EDITION proporciona uma experiência de estilo de vida sob o mesmo teto, refletindo o melhor do meio cultural e social do seu local e do tempo.

Josh Fluhr comentou: "O rápido crescimento do hotel da EDITION e o interesse da comunidade de empreendimento em construir residências independentes ilustra claramente a força da marca. A ampliação de nossa marca de hospitalidade de estilo de vida de luxo na área residencial independente proporciona aos nossos hóspedes mais fiéis uma oportunidade de viver literalmente o estilo de vida EDITION sem sair de casa. Até o final de 2023, esperamos que a EDITION funcione em 20 destinos à medida que agregamos hotéis em mercados novos e existentes em três continentes, enquanto continuamos a construir um sólido portfólio".

Mais detalhes sobre as aberturas em 2023 e seus prazos esperados a seguir:

The Rome EDITION | Inauguração prevista para a primavera de 2023A primeira propriedade italiana da EDITION Hotels terá 93 quartos e suítes, incluindo duas coberturas cada uma com um terraço privado. The Rome EDITION oferecerá um restaurante exclusivo com espaço para refeições ao ar livre que fará com que moradores e visitantes se apaixonem por sua culinária e tudo o que ela envolve; um bar Punch Room com seus coquetéis excepcionalmente elaborados; e um terraço na cobertura onde os hóspedes podem escolher entre uma refeição da época, um drink com vista para a cidade, uma reunião privada com amigos ou todos os itens acima. Além de espaços personalizáveis para eventos internos e ao ar livre, os projetos também incluem uma piscina na cobertura, uma espaçosa academia com equipamentos de alta tecnologia e duas salas de tratamento, incluindo uma experiência de massagem para casais.

Com sua localização central a poucos passos da Via Veneto e da Fonte de Tritão de Bernini na Piazza Barberini, o EDITION de Roma está a poucos passos do melhor que a cidade tem a oferecer, como a Escadaria Espanhola, a Fonte Trevi, os Jardins e Galeria Borghese, e outras maravilhas que fazem de Roma um destino obrigatório. Próximo do luxo moderno e da história, o hotel se encontra dentro de um impressionante edifício histórico projetado por Cesare Pascoletti em colaboração com o arquiteto Marcello Piacentini, um dos arquitetos mais famosos do racionalismo italiano no início do século 20 .

The Riviera Maya EDITION em Kanai | Inauguração prevista para o verão de 2023A primeira propriedade da EDITION no México, The Riviera Maya EDITION em Kanai, tem previsão de abertura no verão de 2023. Com 180 quartos e suítes, o hotel estará situado dentro do luxuoso empreendimento em Kanai, e abrigará seis pontos de venda de alimentos e bebidas, incluindo um restaurante exclusivo, bar na piscina e clube de praia, spa de destino e uma extensa suíte na cobertura de 206 metros quadrados. Além de vários espaços para reuniões, o hotel também abrigará um amplo terraço ao ar livre para eventos e festas em larga escala. Localizado em frente à praia, a propriedade encontrará sua casa à beira-mar no trecho mais privilegiado da costa caribenha. A Riviera Maya é conhecida por seus manguezais e lagoas, antigas cidades maias, praias tropicais, reservas ecológicas e o segundo maior recife de corais do mundo.

The Jeddah EDITION | Inauguração prevista para o verão de 2023EDITION está preparada para se expandir na Arábia Saudita com sua terceira propriedade esperada no Oriente Médio. O hotel está localizado ao longo da Jeddah Corniche ao lado do Yacht Club & Marina, bem como da pista de corrida de F1, com fácil acesso ao centro da cidade da Jeddah e ao Mall of Arabia. Com 63 quartos, incluindo 11 suítes, o novo hotel está programando para contar com um restaurante exclusivo, salão de entrada, bar íntimo, cobertura e piscina.

The Tokyo EDITION, Ginza | Inauguração prevista para o verão de 2023 Após o lançamento bem-sucedido no final de 2020 do The Tokyo EDITION, Toranomon, o primeiro hotel EDITION no Japão, The Tokyo EDITION, Ginza consolidará ainda mais a posição da marca como um dos pioneiros de estilo de vida mais empolgantes da Ásia. Com inauguração prevista para o verão de 2023, o hotel estará situado logo após a Rua Chuo, um dos maiores destinos de entretenimento e compras da cidade. A propriedade recém-construída inclui projetos para 86 quartos e suítes, três incríveis locais de alimentação e bebidas, incluindo um bar na cobertura, juntamente com um estúdio para reuniões e um fitness center de última geração.

The Singapore EDITION | Inauguração prevista para o outono de 2023 Singapura está programada para ser o local do primeiro hotel da EDITION no sudeste asiático. A propriedade de 190 quartos estará localizada no coração do centro do distrito de Orchard, o destino mais popular para compras e entretenimento em Singapura. Além de cinco restaurantes e bares, uma piscina na cobertura, um spa e uma academia de ginástica, os planos também preveem 600 metros quadrados de espaço para reuniões internas e externas para eventos.

Sobre a EDITION Hotels EDITION Hotels é um conjunto inesperado e interessante de hotéis individualizados, personalizados e exclusivos, que redefine os códigos de luxo tradicional. Para hóspedes afluentes, conhecedores da cultura e dos serviços, a experiência e o estilo de vida da EDITION exploram a interseção sem precedentes e o equilíbrio perfeito entre o design e inovação de bom gosto, além de serviço consistente e excelente em escala internacional.

O compromisso com qualidade incondicional, verdadeira originalidade e serviço moderno impecável continua a desafiar as percepções tradicionais de luxo e estabelecer a posição da EDITION como líder do setor.

EDITION atualmente opera 15 hotéis em todo o mundo: Nova York e Times Square, Nova York; Londres; Miami Beach e Tampa, Flórida; West Hollywood; Barcelona e Madrid, Espanha; Bodrum; Xangai e Sanya, China; Abu Dhabi e Dubai, EAU; Tóquio Toranomon; e Reykjavik.

EDITION é uma das marcas de luxo da Marriott International.

www.editionhotels.com | @editionhotels | facebook.com/editionhotels | linkedin.com/company/edition

Sobre a Marriott International Marriott International, Inc., (NASDAQ: MAR) está sediada em Bethesda, Maryland, EUA, e engloba um portfólio de quase 8.200 propriedades sob 30 marcas líderes, abrangendo 138 países e territórios. A Marriott opera e franquia hotéis e licencia resorts de propriedade de férias em todo o mundo. A empresa oferece o Marriott Bonvoy®, seu programa de viagens altamente premiado. Para mais informações, acesse nosso site em www.Marriott.com, e para as últimas notícias da empresa, acesse www.MarriottNewsCenter.com. Além disso, conecte-se conosco no Facebook e @MarriottIntl no Twitter e Instagram.

