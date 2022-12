Classificação à semifinal 'estava em nossas mãos', diz Casemiro após derrota para a Croácia

O volante Casemiro disse nesta sexta-feira (9) que a Seleção Brasileira teve "nas mãos" a classificação às semifinais da Copa do Mundo, mas ela escapou após o empate em 1 a 1 na prorrogação diante da Croácia e, posteriormente, com a derrota nos pênaltis.

"Estamos tristes. Todo mundo do grupo deu o melhor. A gente fica chateado, principalmente da forma que foi, estava em nossas mãos, escapou ali. É difícil", lamentou Casemiro em entrevista ao SporTV, após deixar o campo.

Em uma partida agonizante que foi para a prorrogação no estádio Cidade da Educação, o Brasil abriu o placar com Neymar (105+1), que igualou Pelé como maior artilheiro da Seleção com 77 gols.

Mas logo o atacante Bruno Petkovic deixou tudo igual para os croatas para levar a decisão da classificação para uma disputa de pênaltis dramática, que acabou com a vitória da equipe europeia.

"Estávamos fazendo um bom trabalho, havia uma boa atmosfera, mas são coisas do futebol, acontece. Agora é levantar cabeça e seguir a vida", concluiu Casemiro.

