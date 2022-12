Casa Branca anuncia nova ajuda à Ucrânia para 'reforçar' defesa aérea

Os Estados Unidos vão enviar para a Ucrânia 275 milhões de dólares em material militar para "reforçar" sua defesa, em particular contra os aviões não tripulados, declarou, nesta sexta-feira (9), um porta-voz da Casa Branca.

"Em breve será enviado um novo pacote de ajuda militar no valor de 275 milhões de dólares para dotar a Ucrânia de novas capacidades para reforçar sua defesa aérea e enfrentar as ameaças dos drones", declarou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos.

Kirby disse que os americanos também fornecerão ao exército ucraniano munição de artilharia, em particular para os HIMARS, sistemas de precisão bastante potentes montados em veículos blindados leves.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou na quinta-feira que seu exército continuará atacando a infraestrutura energética da Ucrânia, em represália pelos atentados que Moscou atribui a Kiev, em particular contra a ponte da Crimeia, parcialmente destruída no início de outubro por um caminhão-bomba.

Com este novo pacote, a ajuda total dos Estados Unidos para a Ucrânia supera 19,3 bilhões de dólares desde o começo da invasão russa em fevereiro.

