Carrasco de Portugal em 1986 prevê nova "surpresa" de seleção marroquina no Catar

Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre Portugal que colocou o Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo de 1986, o ex-jogador Abderrazak Khairi acredita que os 'Leões do Atlas podem surpreender os portugueses novamente após 36 anos.

"O Marrocos é capaz de surpreender contra Portugal", disse Khairi, apontando que "a missão não será fácil, mas estou confiante", contou em entrevista à AFP.

Em 11 de junho de 1986, o atual comentarista esportivo foi elevado ao posto de herói ao anotar dois gols na classificação do Marrocos às oitavas de final do Mundial daquele ano, após vencer Portugal na última partida da fase de grupos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma vitória histórica, que fez do Marrocos a primeira seleção africana e árabe a se classificar à fase final de uma Copa.

Caso o time comandado por Walid Regragui ganhe no sábado (10), quebrará mais um tabu ao se tornar a primeira equipe africana a chegar em uma semifinal.

"Depois dos dois empates contra Polônia e Inglaterra, a pressão estava nas alturas", recorda Khairi, que vestia a camisa '17'.

"Portugal era incrível, mas nós tínhamos a esperança de um povo, um continente e todo o mundo árabe", lembra o ex-jogador, dizendo que "mentalmente não foi fácil, mas demos tudo de nós".

Naquela ocasião em junho de 1986, Khairi abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e ampliou oito minutos mais tarde, antes de Abdelkrim Merry selar a eliminação de Portugal no segundo tempo.

Diamantino Miranda ainda descontou para os portugueses, mas a derrota já estava encaminhada.

Este feito, ainda muito presente na história do futebol marroquino, é hoje recordado pelos torcedores que sonham com mais uma vitória no sábado, após terem visto os 'Leões do Atlas' eliminarem a Espanha nas oitavas de final, na terça-feira (6).

"Quando marquei os dois gols, minha alegria era indescritível. Conseguimos ganhar daqueles mesmos jogadores que víamos na televisão", lembrou o ídolo do FAR Rabat, time do exército marroquino no qual jogou, e, posteriormente, se tornou treinador.

"Quando falo sobre isso, me emociono. As lembranças estão intactas, é como se tivesse acontecido hoje", disse.

Apesar da classificação histórica em 1986, a seleção do Marrocos, então comandada pelo brasileiro José Faria, acabou perdendo por 1 a 0 para a Alemanha na partida de oitavas de final, com um gol de Lothar Matthäus a dois minutos do fim.

Após a façanha, os marroquinos ficaram em êxtase com a vitória sobre a Espanha no Catar.

"Ninguém acreditou em nós, mas conseguimos!", comemorou Khairi.

Apesar da derrota, os 'Leões de Atlas' deixaram o Mundial de cabeça erguida.

"Nós ganhamos o carinho dos torcedores e, sobretudo, abrimos caminho para uma maior representação das nações africanas na Copa do Mundo", acrescentou o ex-meio-campista.

Na edição seguinte, na Itália, Camarões também deixou sua marca como a primeira seleção africana a alcançar as quartas de final.

Duas décadas depois, Gana não conseguiu chegar às semifinais, caindo nos pênaltis (4 a 2) após um jogo épico e polêmico contra o Uruguai.

"Não há nada impossível no futebol, essa é a magia do esporte. Hoje a seleção marroquina vem mostrando isso", comemora Khairi.

O comentarista ainda acrescentou que a seleção atual de seu país se diferencia da que fez parte no passado.

"É claro que essa seleção marroquina é diferente (da nossa) porque o futebol evoluiu muito em 36 anos, mas a sua constante é a determinação e a vontade de representar o seu país da melhor forma possível", afirmou, dizendo que os jogadores o fazem "maravilhosamente".

O ex-jogador ainda acrescentou que a presença da torcida faz toda a diferença.

"Jogar em um país árabe com uma presença constante do público marroquino é uma bênção", disse, torcendo para que sua seleção chegue "o mais longe possível" na competição.

kao/agr/ezz/djm/psr/yr/cb

Tags