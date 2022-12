Brasil perde para Croácia nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo

O hexa vai ter que esperar: o Brasil foi derrotado nos pênaltis para a Croácia de Luka Modric (4-2, depois de empate em 1 a 1) nesta sexta-feira e está eliminado da Copa do Mundo do Catar nas quartas de final.

Neymar abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação, mas os croatas empataram com Bruno Petkovic aos nove da segunda etapa do tempo extra. Na decisão por pênaltis, Rodrygo e Marquinhos erraram pelo Brasil, enquanto Nikola Vlasic, Lovro Majer, Modric e Mislav Orsic converteram para a Croácia.

