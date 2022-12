Brasil começa sem Alex Sandro diante de uma Croácia que aposta em Pasalic e Sosa

O lateral-esquerdo Alex Sandro será reserva na partida de quartas de final da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), enquanto a seleção europeia aposta no ala Borna Sosa e no meio-campista Mario Pasalic.

A Seleção começa o jogo com Éder Militão na lateral direita, enquanto Danilo, titular na posição, será deslocado para a ala esquerda para suprir a ausência do companheiro de equipe.

Alex Sandro sofreu uma lesão no quadril na partida contra a Suíça, ainda na fase de grupos, e, desde então, segue em tratamento, mas já aparece como opção no jogo de hoje.

A escalação, a mesma da partida em que o Brasil eliminou a Coreia do Sul nas oitavas por 4 a 1, é a primeira ocasião em que Tite repete o onze inicial na competição.

Lucas Paquetá acompanhará Casemiro na primeira linha de volantes encarregada de apoiar o ataque brasileiro liderado por Neymar, Vinícius Júnior, Raphinha e Richarlison.

Ao longo do torneio, a Seleção sofreu uma série de desfalques por lesões, incluindo uma de Neymar devido a uma torção no tornozelo direito que o deixou de fora dos últimos dois jogos da primeira fase.

A Croácia, por sua vez, apostou em duas mudanças em relação à equipe que derrotou o Japão nos pênaltis, nas oitavas.

Borna Sosa substituirá Borna Barisic na ala esquerda, enquanto o meio-campista Mario Pasalic substituirá o atacante Bruno Petkovic.

O elenco de Zlato Dalic será comandado por um poderoso trio no meio de campo formado pelo veterano Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic.

No ataque, Andrej Kramaric e Ivan Perisic buscarão furar a defesa brasileira que vem exibindo excelente desempenho no torneio, com apenas dois gols sofridos em quatro partidas.

O vencedor enfrentará nas semifinais o ganhador entre Argentina e Holanda, que se enfrentam mais tarde, às 16h (horário de Brasília), em Lusail.

Escalações:

Croácia: Dominik Livakovic - Josko Gvardiol, Dejan Lovren, Josip Juranovic, Borna Sosa - Luka Modric (cap.), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Mario Pasalic - Andrej Kramaric, Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic (CRO)

Brasil: Alisson - Éder Militão, Thiago Silva (cap.), Marquinhos, Danilo - Casemiro, Lucas Paquetá - Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior- Richarlison. Técnico: Tite

Árbitro: Michael Oliver (ING)

