PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PERU CRISE GOVERNO: Nova presidente do Peru tenta formar governo após a destituição de Castillo

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia alerta que exército ucraniano pode atacar a Crimeia

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Tite destaca a "resiliência e persistência" da Croácia na véspera das quartas de final

O técnico Tite destacou a "resiliência e persistência" da Croácia, que enfrentará o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar na sexta-feira (9), mas garantiu que a Seleção buscará um "jogo de excelência" para garantir a classificação para as semifinais.

(BRA Quartos CRO fbl Mundial 2022 Catar WC)

DOHA:

"A Croácia vai bater de frente com a gente de todas as maneiras", diz Danilo

O lateral-direito Danilo alertou nesta quinta-feira que a Croácia, adversária do Brasil na sexta-feira nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, vai lutar até o limite diante de sua equipe para avançar às semifinais.

(BRA Quartas CRO fbl Mundial 2022 Catar WC, 440 palavras, já transmitida)

DOHA:

Croácia tem contra o Brasil sua 'maior partida', diz Modric

O craque Luka Modric e o técnico da Croácia Zlatko Dalic consideraram o duelo contra o Brasil desta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, como o mais importante para sua seleção e até comparável à final de 2018 em que os croatas perderam para a França.

(Fbl WC 2022 Mundial Catar BRA CRO, 590 palavras, já transmitida)

DOHA:

Com duas vitórias em dois jogos contra Croácia em Copas, Brasil quer manter a escrita

Até hoje, Brasil e Croácia se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo: em 2006 e 2014. Agora as duas seleções se preparam para o terceiro duelo, na sexta-feira, às 18h locais (12h de Brasília) no estádio Education City, em Doha, no Catar.

(Fbl WC 2022 Mundial Catar BRA CRO, 800 palavras, já transmitida)

=== PERU CRISE GOVERNO ===

LIMA:

Nova presidente do Peru tenta formar governo após destituição de Castillo

A incerteza domina o Peru nesta quinta-feira (8), no primeiro dia da presidência de Dina Boluarte, que pediu uma trégua à oposição para tentar superar a crise institucional após a fulminante destituição e detenção de Pedro Castillo por uma tentativa frustrada de golpe de Estado.

(Peru política corrupção, 740 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os líderes destituídos ou forçados a renunciar na América Latina

Lista de líderes latino-americanos que foram destituídos ou forçados a renunciar nos últimos anos.

(AmLat Peru presidentes corrupção política, 680 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Rússia alerta que exército ucraniano pode atacar a Crimeia

A Rússia declarou nesta quinta-feira (8) que existe um "risco" de Kiev realizar ataques na Crimeia, península anexada por Moscou em 2014, depois de vários atentados contra alvos russos distantes da frente de batalha, que o Kremlin atribuiu aos ucranianos.

(Ucrânia conflito Rússia, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

CIDADE DA GUATEMALA:

Ex-presidente da Guatemala é condenado por corrupção

Um tribunal criminal da Guatemala condenou na quarta-feira o ex-presidente Otto Pérez, general da reserva, a 16 anos incomutáveis de prisão por uma fraude alfandegária que levou à sua renúncia em 2015, três anos após assumir o poder.

(Guatemala religião governo, 500 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

"Harry & Meghan" criticam a imprensa britânica, a família real e o racismo

O príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, e sua esposa Meghan criticam o "contrato não escrito" entre a família real e uma imprensa britânica que os "explora" em um polêmico documentário, que também denuncia o racismo latente.

(GB televisão streaming realeza gente)

BRUXELAS:

Áustria fecha as portas do espaço Schengen para Romênia e Bulgária

A Áustria anunciou nesta quinta-feira (8) o seu veto à incorporação da Romênia e da Bulgária, dois dos países mais pobres da União Europeia (UE), ao espaço Schengen de livre circulação de pessoas, devido aos possíveis efeitos na migração.

(UE Áustria diplomacia Schengen Romênia Bulgária turismo migração)

MUNIQUE:

Começa na Alemanha julgamento do caso Wirecard, o maior escândalo financeiro do país

O julgamento do ex-presidente da empresa alemã Wirecard começou nesta quinta-feira (8), em Munique, dois anos e meio depois do colapso da empresa de pagamentos digitais que abalou o mundo financeiro e político.

(Alemanha corte justiça fraude, 510 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Pequim tem retorno tímido à normalidade após flexibilização da 'covid zero'

A capital da China apresentava nesta quinta-feira (8) siais tímidos de retorno à normalidade, um dia após o anúncio da flexibilização das restrições contra a covid que estavam em vigor há quase três anos.

(China pandemia vírus política epidemia saúde, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Irã realiza primeira execução de manifestante envolvido em protestos

O Irã realizou nesta quinta-feira (8) a primeira execução conhecida vinculada aos protestos contra a morte de Mahsa Amini: um homem foi enforcado depois de ter sido condenado por bloquear uma rua e ferir um integrante da força paramilitar Basij.

(Irã religião mulheres manifestação crime direitos, 660 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

ANDORRA:

Andorra, o paraíso de 'influencers' e 'gamers'

O principado de Andorra seduz cada vez mais 'influencers', 'youtubers' e 'gamers' profissionais devido às vantajosas condições fiscais deste pequeno país, com uma localização geográfica ideal entre Espanha e França.

(Andorra mídia gente publicidade impostos internet, 580 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

WASHINGTON:

Estado de Indiana, nos EUA, processa TikTok por riscos para menores e brechas de segurança

O estado de Indiana, nos Estados Unidos, entrou com dois processos na quarta-feira contra o TikTok, que acusa de apresentar falsas alegações sobre a segurança de menores na plataforma de vídeos chinesa.

(EUA tecnologia TikTok internet, 440 palavras, já transmitida)

TIRANA:

Urso-pardo Mark começa sua vida em liberdade após 20 anos de cativeiro

Depois de passar duas décadas trancado em uma pequena gaiola ao lado de um restaurante elegante na capital albanesa Tirana, Mark, um urso-pardo, começa uma vida melhor em um santuário de animais austríaco.

(Albânia animais Áustria, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com

AFP

Tags