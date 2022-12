Netanyahu pede mais tempo para formar governo de coalizão

O primeiro-ministro designado de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu nesta quinta-feira (8) uma prorrogação de duas semanas para formar um Executivo de coalizão com aliados da direita.

"Ainda há questões não resolvidas" sobre as nomeações, escreveu Netanyahu em carta ao presidente Isaac Herzog. "Estamos em meio a negociações e progredimos muito, mas, observando o ritmo das coisas, serão necessários todos os dias extras previstos em lei para formar um governo", acrescentou.

Na semana passada, o partido de Netanyahu, Likud (conservador), assinou acordos de coalizão com três formações de extrema direita que obtiveram representação no Parlamento nas eleições legislativas de 1º de novembro, em que o premier Yair Lapid foi derrotado. Para formar o próximo governo, no entanto, Netanyahu ainda deveria negociar negociar com dois partidos ultraortodoxos, o que fez nas últimas horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nenhum acordo formal de coalizão foi assinado até o momento. O prazo para formar um governo termina no próximo domingo.

mib/gl/hj/jvb/mb/sag/atm/lb/mvv

Tags