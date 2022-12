Luis Enrique é demitido e técnico da seleção Sub-21 assume o comando da seleção da Espanha

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quinta-feira (8) que o técnico Luis Enrique Martínez não prosseguirá no comando da seleção, após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar para Marrocos, e divulgou que o atual treinador da seleção Sub-21 do país, Luis de la Fuente, assumirá o cargo.

A entidade considerou em um comunicado, no qual agradeceu o trabalho do treinador demitido, que deve começar um "novo projeto para a seleção espanhola de futebol, com o objetivo de continuar com o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Enrique".

O presidente da RFEF, Luis Rubiales, e o diretor esportivo da federação, José Francisco Molina, "comunicaram ao técnico a decisão", acrescenta o texto.

Pouco depois, a federação anunciou a escolha de Luis de la Fuente como novo comandante da equipe nacional.

A eliminação da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo para Marrocos na disputa de pênaltis (0-0, 3-0) foi atribuída em grande parte a Luis Enrique.

A RFEF destacou que Luis Enrique "conseguiu dar um novo impulso à seleção desde sua chegada, em 2018, com uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipe e no futebol espanhol", mas considera que é necessário virar a página.

Durante seu período no comando da seleção, Luis Enrique chegou às semifinais da Eurocopa-2020 (eliminada pela Itália na disputa de pênaltis) e à final da Nations League-2021 (derrota de 2-1 para a França).

