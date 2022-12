Comunicado do Business Wire :Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP), uma agência imobiliária de serviço completo e a principal empresa imobiliária do Metropolitan Group, junto com a Mallorca Properties, uma empresa imobiliária comercial especializada em oportunidades de investimento em imóveis privados e de alto padrão, concluiu a maior transação de terrenos residenciais de Dubai até o momento, um contrato de AED 690 milhões (USD 187,6 milhões) para três lotes na marina de Dubai.

A área construída da transação é de mais de 1,7 milhão de pés quadrados e o terreno total à beira-mar é de mais de 100.000 pés quadrados, diretamente na marina mais luxuosa de Dubai, com vistas desobstruídas do mar, Dubai Eye e Palm Jumeirah. É esperado que apartamentos e coberturas ultraluxuosos sejam desenvolvidos nos terrenos que foram vendidos a um importante incorporador imobiliário com sede em Dubai.

Ahmed Abou El Naga, Chefe de Vendas Institucionais do Metropolitan Group, adquiriu e orquestrou o negócio com a assistência de Fakhreddin Minooeifar, Fundador e Presidente da Mallorca Commercial Real Estate Advisory, que representou o comprador.

"Há apenas alguns lotes à beira-mar disponíveis em todos os bairros nobres de Dubai e eles estão totalmente fora do mercado. Estamos contentes em desempenhar um papel tão essencial na adição de um empreendimento tão emblemático ao icônico horizonte de Dubai", disse Ahmed Abou El Naga, Chefe de Vendas Institucionais do Metropolitan Group. "Atualmente estamos testemunhando uma demanda massiva de desenvolvedores internacionais para expandir suas operações no mercado de Dubai. A maioria destas multinacionais está atrás de terrenos nobres para desenvolver projetos luxuosos de alto padrão."

Fakhreddin Minooeifar, Fundador e Presidente da Mallorca Commercial Real Estate Advisory, disse: "Este contrato reafirma ainda mais o posicionamento de liderança de Dubai como um destino para terrenos e propriedades nobres. Continuamos trabalhando com uma seleção exclusiva de clientes de altíssimo poder aquisitivo e sendo seus consultores imobiliários de confiança durante todo o processo de transação."

O Metropolitan Group lançou sua divisão de Vendas Institucionais em maio deste ano, com foco exclusivo em transações envolvendo prédios, terrenos e ativos troféus geradores de renda. Em paralelo, a Mallorca Properties tem um sólido histórico de transações estratégicas e está concentrada sobretudo em oportunidades de investimento comercial.

Notas ao Editor

Sobre a Metropolitan Premium Properties

A Metropolitan Premium Properties (MPP) é a principal empresa imobiliária do Metropolitan Group com sede em Dubai. É uma agência imobiliária de serviço completo que oferece soluções personalizadas para desenvolvedores, proprietários e investidores que buscam maximizar o valor de seus ativos imobiliários de luxo. A MPP oferece uma solução imobiliária completa sob o mesmo teto e possui o maior portfólio de propriedades premium dos EAU.

Sobre a Mallorca Properties

Uma boutique de consultoria em investimentos imobiliários familiar e ganhadora de muitos prêmios com a clara meta de ser um provedor de serviços de nicho e foco em oportunidades comerciais de alto valor.

* Fonte:AETOSWire

Contato

Para mais informação, entre em contato com: Lejo Johnny Leidar MENA Tel.: 0097148170394, Cel.: 00971504537023 Email: lejo.johnny@leidar.com

