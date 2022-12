Comunicado do Business Wire :BAI

BAI, uma organização independente sem fins lucrativos que fornece as mais acionáveis percepções em serviços financeiros, nomeou dez ganhadores organizacionais e uma menção honrosa para o BAI Global Innovation Awards 2022. Dez pessoas também foram nomeadas BAI Rising Stars. Os prêmios são o principal programa do setor que comemora as conquistas em inovação, como buscar soluções ousadas para melhorar a experiência do cliente; implementar tecnologias avançadas; e melhorar a vida de funcionários, clientes e comunidades.

Os ganhadores foram selecionados pelo Círculo de Inovação BAI, um grupo de juízes ilustres de todo o mundo que estão na vanguarda da inovação no setor de serviços financeiros. Coletivamente, os ganhadores representam contribuições excepcionais de equipes e pessoas, e mostram a inspiração de todo o mundo. Estes pioneiros globais criaram e entregaram com sucesso inovações que melhoraram positivamente relacionamentos com clientes e atenderam suas comunidades de forma poderosa.

"A inovação é um fator significativo do impacto que as empresas de serviços financeiros bem-sucedidas têm sobre seus clientes e comunidades. O setor continua trazendo novas abordagens e soluções poderosas para melhor satisfazer as necessidades dos clientes de novas e diferentes formas", disse Debbie Bianucci, Presidente e Diretor Executivo da BAI e Juiz do Círculo de Inovação. "As empresas e pessoas reconhecidas este ano foram particularmente criativas e focadas em abordar questões práticas que proporcionaram melhorias significativas a clientes e funcionários."

Os ganhadores do BAI Global Innovation Awards 2022 e a menção honrosa são:

Banco Popular(Porto Rico) Inovação em Aprendizagem e DesenvolvimentoInovação: Talent Lab & Skills Accelerator

Bank of America(EUA) Inovação em Segurança DigitalInovação: Bank of America Security Center

Dreams Technology(Reino Unido) Inovação em Planejamento Financeiro DigitalInovação: Dreams ESG Innovation

Growsari(Filipinas) Inovação em Financiamento Comercial DigitalInovação: GROWSARI.com, Powering the Digital Economy of the Philippines

Money Management International, Inc.(EUA) Inovação em Recuperação de Desastres ComunitáriosInovação: Project Porchlight by MMI

MVB Bank (EUA) Inovação em Experiência de Integração Bancária ComercialInovação: Onboarding Fintechs Better, Faster, Stronger...The Victor (ad)Vantage

Payten Teknoloji A.S.-Paratika(Turquia) Inovação em PagamentosInovação: Paratika Crowdfunding e-Payment Project

Standard Bank(África do Sul) Inovação em Sustentabilidade ComunitáriaInovação: One Farm Share

TIAA(EUA) Inovação em Prevenção de FraudesInovação: TIAA Phone Authentication Risk Management (PARM)

Union Bank of India(Índia) Inovação em Transformação de RHInovação: Union Prerna

BMO(EUA) Inovação em Diversidade, Equidade e Inclusão (Menção Honrosa)Inovação: True Name

Para reconhecer ainda mais a inovação em serviços financeiros, um novo prêmio foi estabelecido em 2022 para reconhecer líderes individuais. O BAI Rising Star Award homenageia pessoas que são líderes promissores em inovação de serviços financeiros. Os líderes foram nomeados por suas organizações e os ganhadores do BAI Rising Star Award foram selecionados com base em seu impacto e paixão pela inovação e sua capacidade de impulsionar mudanças positivas em suas organizações.

Os ganhadores do BAI Rising Star Award 2022 são:

Sachin Chandna (EAU),Vice-Presidente Sênior, Chefe de Inteligência e Engajamento do Cliente - Emirates NBD

Geoff Ellis (EUA),Diretor Sênior de Desenvolvimento de Aplicativos - Ally Financial

Ashley Fiore (EUA),Diretor de Inteligência de Negócios - KlariVis

Snigdha Kumar (EUA),Chefe de Operações de Produto - Digit

Larricia Lumpkins (EUA),Vice-Presidente Sênior, Diretora Sênior de Estratégia - Citizens Financial Group

Niki Neumann (África do Sul),Executivo, Líder de Ecossistema Agrícola - Standard Bank Group

Dr. Chetna Pandey (Índia),Vice-Diretor Geral - Union Bank of India

Stacy Regnier (EUA),Vice-Presidente Sênior, Programas Estratégicos de Varejo e Transformação de Negócios - Commerce Bank

Bradwin Roper (África do Sul),Diretor Executivo - FNB Connect

Paul Whelpton (África do Sul),Diretor de Análise do Grupo e Chefe de Negociação do Grupo - JUMO

Para mais informação sobre os ganhadores e suas inovações, acesse https://www.bai.org/globalinnovations/.

