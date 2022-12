Apesar da China e de oleoduto paralisado, petróleo volta a cair

Os preços do petróleo registraram nesta quinta-feira (8) sua quinta sessão de baixa consecutiva, indiferentes à flexibilização sanitária na China, ao bloqueio de petroleiros no mar Negro e à paralisação de um oleoduto na América do Norte.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 1,32%, a 76,15 dólares. Durante o dia, chegou ao valor mínimo no ano: 75,74 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro recuou 0,76%, a 71,46 dólares. A variedade de referência nos Estados Unidos tinha atingido 71,12 dólares um pouco antes, um mínimo desde dezembro de 2021.

