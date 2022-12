Andorra, o paraíso fiscal de 'influencers' e 'gamers'

O principado de Andorra seduz cada vez mais 'influencers', 'youtubers' e 'gamers' profissionais devido às vantajosas condições fiscais deste pequeno país, com uma localização geográfica ideal entre Espanha e França.

Com o celular na mão e uma bolsa de marca de luxo, Laia Falcó passeia pelas ruas da capital Andorra-a-Velha para alimentar sua conta no Instagram, onde posta imagens de restaurantes e lojas de roupas.

A espanhola de 39 anos e com 170 mil seguidores nesta rede social, instalou-se em Andorra no início de 2022, poucos anos depois de uma primeira estadia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Falcó justifica a sua decisão pela "qualidade de vida e segurança" na capital situada a uma altitude de 1.023 metros acima do nível do mar.

Mas também reconhece as razões econômicas: "Em termos fiscais é muito vantajoso. Há uma grande diferença em relação aos países que nos cercam".

Em Andorra, o imposto de renda é de apenas 10%, a mesma porcentagem das empresas, e o IVA é de apenas 4,5%. Sua tributação é muito menor e menos progressiva do que a de seus países vizinhos.

"É uma política fiscal atrativa, mas não somos um paraíso fiscal", defende o secretário de Estado para a Economia, Eric Bartolomé, em declarações à AFP.

A União Europeia e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) retiraram Andorra da lista de paraísos fiscais em 2018, embora algumas ONG, como a Oxfam, considerem que continua a sê-lo.

Segundo Bartolomé, "embora a tributação tenha um papel importante, o nível de vida e a proximidade da França e da Espanha têm maior influência na chegada" destes profissionais ligados ao universo digital.

Essa imigração de jovens de alta renda se acelerou durante a pandemia de covid-19.

Foi nesse período que "El Rubius", um dos geradores de conteúdo mais conhecidos no YouTube e Twitch nos países de língua espanhola, e que conta com até 40 milhões de seguidores, decidiu se mudar para o país.

"Depois disso, houve uma espécie de efeito bola de neve. Alguns descobriram Andorra como um país vizinho da Espanha e que tem condições de vida que consideram excelentes", afirma Bartolomé.

'Traders', 'influencers' e empresários do comércio digital seguiram o exemplo de "El Rubius", cuja decisão gerou polêmica na Espanha.

Também foram viver em Andorra estrelas do esporte, como o motociclista espanhol Joan Mir ou o francês Fabio Quartararo.

Com estes novos moradores, Andorra pretende "diversificar sua economia altamente dependente do turismo, da neve e do comércio transfronteiriço".

Várias agências foram criadas para ajudar seus novos residentes a se mudarem para Andorra.

"A tributação é atrativa, mas recebo muitos pedidos por segurança ou qualidade de vida", diz a francesa Virginie Hergel, que mora no principado há 22 anos e criou a agência Set up Andorra.

Um de seus clientes é Vincent Huet, 29, designer de videogames que chegou ao pequeno país no início do ano.

"A tributação não teve influência direta na minha decisão de vir para Andorra", garante Huet, embora reconheça que, sem as condições fiscais do principado, a sua empresa "não poderia pagar um salário tão elevado".

Depois de ter atraído 'influencers' e 'gamers' profissionais espanhóis, a opção por Andorra seduz cada vez mais os franceses que se dedicam a estas atividades, e que até agora expatriavam para Dubai.

"Há muitos 'youtubers' franceses que me procuram. Até agora estavam em Dubai, mas começaram a ficar cansados e pensam vir para Andorra", destaca Hergel.

fby/ap/eb/mar/mr

Tags